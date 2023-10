Caso Giambruno, Pier Silvio Berlusconi solidale con la premier Meloni

Caso Giambruno, Piersilvio Berlusconi: “Sono vicino a Giorgia Meloni”. L’amministratore delegato di Mediaset smentisce i rumors: “Dietrologie ridicole”

“Sono molto vicino a Giorgia e sono molto dispiaciuto. Ma tutte le dietrologie sono ridicole. Su questo tema non ho altro da aggiungere”. Con queste parole Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, parla per la prima (e ultima volta) nel libro di Bruno Vespa ‘Il rancore e la Speranza’ (in uscita l’8 novembre) della polemica suscitata dai fuori onda di ‘Striscia la notizia’ su Andrea Giambruno.

I FUORI ONDA DI GIAMBRUNO

Le frasi inopportune e le movenze volgari dell’allora compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno tenuto banco dopo la loro diffusione in due diverse puntate di Striscia la notizia. Già finito nell’occhio del ciclone per le sue frasi sullo stupro (“Se ti ubriachi, c’è il rischio che il lupo lo trovi”), Giambruno è stato tacciato di molestie sul luogo di lavoro. Qualcuno ha insinuato che i fuori onda siano stati pubblicati per motivi politici: da Mediaset avrebbero voluto colpire Meloni. Una dietrologia che oggi Piersilvio Berlusconi bolla come ridicola.

LA SEPARAZIONE DA GIORGIA MELONI

Dopo la diffusione dei fuori onda, era arrivata, a sorpresa, la comunicazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale, con un post sui social, aveva reso noto che la sua storia d’amore era finita da tempo.