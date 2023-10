Andrea Giambruno cambia look: addio al ciuffo di capelli

Uno scatto dal barbiere svela il nuovo look di Andrea Giambruno, l’ex compagno della premier Meloni: addio al ‘famoso’ ciuffo

Di solito si dice che siano le donne a tagliarsi i capelli quando finisce un amore. Stavolta è toccato ad Andrea Giambruno, fresco ex First Gentleman d’Italia. Il giornalista e conduttore di Mediaset, al fianco della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per dieci anni, appare con un nuovo taglio di capelli che ne rivoluziona il look: addio all’ormai celebre ciuffo, suo tratto distintivo nelle apparizioni tv e pubbliche, rivendicato con orgoglio (in uno dei tanti fuorionda disse: “Ma non mi rompessero il c***o col ciuffo, già che ce li ho i capelli a 42 anni. Qui dentro sono tutti pelati”).

IL POST DAL BARBIERE

A dare pubblica notizia dell’avvenuto taglio del ciuffo di Giambruno, è il barbiere Gennaro. Il fondatore del marchio ‘Les Napolitains’, salone all’Eur in viale Europa, meta di calciatori e vip, ha pubblicato uno scatto con Giambruno davanti allo specchio: “Cambiamenti per il nostro amico Andrea Giambruno”, ha scritto. Tra i commenti, c’è chi definisce Giambruno “idolo” e chi suggerisce, ironicamente: “Gli potevi tagliare altro”.