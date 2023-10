Che significa Apayinye, il nuovo trend di TikTok

Che cosa significa Apayinye, il nuovo trend di TikTok: la parola è diventata virale questa estate e ha preso piede anche nel mondo reale

Sono ormai diversi mesi che su TikTok spopola un nuovo trend. Tantissimi utenti utilizzano il termine ‘Apayinye’, o anche ‘Apayaye’, per rispondere a domande tipo ‘Che?’ o ‘Cosa?’. La parola è diventata virale questa estate e, a distanza di tempo, è ancora tra le tendenze più in voga della community, al punto di prendere piede anche nel mondo reale. Ma qual è il significato di ‘Apayinye’?

IL SIGNIFICATO DI APAYINYE

In sostanza, i tiktoker utilizzano il termine per beffare gli interlocutori. Un po’ come già avviene da anni, quando alle domande ‘Che?’, ‘Cosa?’ o ‘Eh?’ si risponde goliardicamente con un termine più volgare. Così, gli utenti volutamente, usano parole incomprensibili per confondere l’interlocutore, fino a spingerlo a chiedere ‘Che?’. E la risposta è un beffardo ‘Apayinye’.

LA NASCITA DEL TREND

Come spiegato dalla tiktoker Jazmean Alpha, il trend ‘Apayinye’ ha avuto origine in Francia. Tutto è nato dal creator @david.75 che ha condiviso un video in cui alla domanda ‘Huh?’ rispondeva ‘Apayinye’, proseguendo con un balletto e la parola ‘Quoicoubeh’.