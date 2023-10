Gossip: Brad Pitt regala a Jennifer Aniston una mega villa a Beverly Hills

Gossip: Brad Pitt regala a Jennifer Aniston per i 50 anni la mega villa a Beverly Hills da 79 milioni dove avevano vissuto insieme

Ritorno di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston? Nessuna conferma per adesso, ma una notizia che fa scalpore torna a fa sognare i fan della coppia. Da quanto rivelato dal Mirror il sex symbol di Fight Club quattro anni fa avrebbe regalato alla ex moglie una mega villa di Beverly Hills da 79 milioni di dollari per i suoi 50 anni, e non si tratta di una casa qualunque. Lì la coppia ha vissuto negli anni del loro matrimonio, naufragato nel 2005 dopo l’incontro di Pitt con Angelina Jolie.

“Una pugnalata al cuore”, definì Aniston l’addio del marito come ricorda la Dire (www.dire.it), reso ancora più doloroso dalla messa in vendita della loro abitazione, raccontò in seguito l’attrice, dichiarando di essersi pentita di non aver acquistato la casa in quel momento.

PITT-ANISTON, UN RITORNO DI FIAMMA?

Segni di riavvicinamento tra Pitt e Aniston c’erano già stati nel 2020 durante i SAG Award. In occasione della consegna dei premi assegnati dalla Screen Actors Guild (il sindacato degli attori di Hollywood) sono stati tanti gli scambi di sguardi tra Pitt e Aniston, a cui seguì un saluto fugace, ma appassionato, dietro le quinte, immortalato dai fotografi. Ora la notizia del mega-regalo torna a far sperare i fan della coppia, entrambi single. Chissà che la vita non gli riservi una seconda occasione. I romantici sperano.