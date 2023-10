A Verissimo Basciano racconta la fine della storia con Sophie Codegoni

A Verissimo la versione di Basciano sulla separazione da Sophie Codegoni. La puntata andrà in onda oggi, sabato 21 ottobre

Colpo di scena a Verissimo. Dopo l’ospitata di Sophie Codegoni, che nella scorsa puntata ha spiegato a Silvia Toffanin le motivazione della rottura con il suo ex Alessandro Basciano, la storia prosegue con nuove rivelazioni. Proprio l’ex concorrente gieffino sarà ospite nella puntata di sabato 21 ottobre, per raccontare la sua verità sulla separazione dei Basciagoni. Ma non è tutto. Proprio Sophie tornerà nel salotto di Verissimo, nella puntata di domenica 22 ottobre, per aggiungere nuovi dettagli sul suo tormentato rapporto con Basciano.

LA SEPARAZIONE TRA SOPHIE E BASCIANO

Quella di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è stata una relazione molto chiacchierata fin dall’inizio. I due si sono conosciuti e innamorati a fine 2021, quando entrambi erano concorrenti del Grande Fratello Vip. La loro relazione è stata subito amata, al punto da far nascere il soprannome di coppia ‘Basciagoni’. Tuttavia, in molti non apprezzavano il comportamento di Basciano, considerato a volte troppo irruento. Una volta fuori dalla casa del GFVip, i due hanno continuato a frequentarsi, raggiungendo il culmine con la proposta di matrimonio avvenuta sul red carpet del Festival di Venezia 2022. Qualche mese dopo, la lieta notizia: Sophie era incinta del suo primo figlio da Alessandro e a maggio 2023 nasce Celine Blue.

Stando a quanto raccontato da Sophie a Verissimo, il loro rapporto è iniziato a scricchiolare gravemente proprio quando lei era in gravidanza. L’influencer ha raccontato a Silvia Toffanin di aver ricevuto più di una segnalazione del presunto tradimento di Basciano quando lei era al nono mese. Da lì, la loro storia è andata a incrinarsi, fino ad esplodere quando il mese scorso, in un periodo di crisi, Sophie ha scoperto un presunto tradimento di Alessandro con una sua ex mentre era a Ibiza. “Ho anche le prove”, ha spiegato a Silvia Toffanin, aggiungendo altri dettagli oscuri sul loro rapporto. Dopo l’intervista della Codegoni a Verissimo, Basciano ha condiviso una storia su Instagram, dove chiedeva di poter dare la sua versione sulla fine dei Basciagoni.