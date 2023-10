Chi è Andrea Giambruno, l’ex compagno della premier Meloni

Dagli ‘scivoloni’ sullo stupro di gruppo alle dichiarazioni fuorionda sessiste e volgari: chi è Andrea Giambruno, il giornalista che non prendeva ordini da Giorgia Meloni

La sua relazione stava per finire e non lo sapeva. Andrea Giambruno, il giornalista Mediaset, ormai ex della premier Giorgia Meloni, qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Chi parlando del suo primo anno da ‘first gentleman’ dopo l’entrata in carica di Giorgia Meloni come Presidente del Consiglio. Una lunga intervista in cui il conduttore di Diario del giorno su Rete4 ha parlato del suo rapporto sentimentale e del suo lavoro, compresi gli ‘scivoloni’ in diretta tv.

L’INTERVISTA A ‘CHI‘

“Non ricevo consigli né ordini da nessuno. Se poi alcuni colleghi in mala fede pensano che io prenda ordini da Giorgia, sono fatti loro. Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio. Faccio il giornalista, so fare solo questo. E non ricevo consigli né ordini da nessuno“, ha detto nell’intervista al settimanale che è uscita in edicola lo scorso 18 ottobre in cui ha parlato anche del rapporto con la premier. “Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà”. E poi ha risposto anche sulle critiche al suo prestante aspetto fisico scherzando sulla sua folta chioma: “Ho 42 anni e non perdo i capelli. Devo nascondermi? Anzi, me li faccio crescere appositamente. C’è un’invidia in giro ragazzi… Incredibile. Il mio ciuffo aumenterà con gli ascolti!”.

Ma, forse, ad aumentare non è stato il suo ciuffo, solo le sue dichiarazioni volgari e sessualmente esplicite e riportate da Striscia la notizia in due fuorionda che gli sono costate il rapporto di dieci anni con la premier Giorgia Meloni che oggi, in un post su Instagram, ha messo fine alla loro relazione.

CHI E’ ANDREA GIAMBRUNO

Come spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), Andrea Giambruno nasce nel 1981 a Milano. Dopo il liceo scientifico a Monza, si laurea in Filosofia all’Università Cattolica di Milano e diventa giornalista. Conduce vari programmi Mediaset come Studio aperto, Quinta Colonna, Matrix e Stasera Italia.

Proprio in uno studio televisivo conosce Giorgia Meloni che non sposa e da cui ha una figlia, Ginevra, nata nel 2016. Ad oggi conduce la rubrica di approfondimento politico e d’attualità Diario del giorno del Tg4.