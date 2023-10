Migliori slot nuove: le top nuove slot machine e dove giocare gratis in Italia (2023)

Oggi ci occuperemo delle slot nuove del 2023, prodotte dalle migliori software house del settore.

Hai voglia di qualche gioco fresco, e tutto da scoprire? Continua a leggere e saprai dove potrai trovare tutte queste nuove slot machine.

Possiamo dire già da ora che il casinò online con le migliori novità in fatto di slot è Jackpot City, che ha un palinsesto tuttora in sviluppo.

A ciò, abbina anche un bonus di benvenuto molto corposo, di gran lunga superiore a quello degli altri casinò.

Ti invitiamo, però, a considerare anche gli altri casino online che ti raccomandiamo, perché tutti hanno delle caratteristiche uniche, che potrebbero darti molti vantaggi.

Tuffiamoci ora alla scoperta delle novità nel mondo delle slot machine!

Top casinò con slot nuove

1. Jackpot City (Book of Ra): miglior casinò online per le nuove slot machine gratis

Pro:

Welcome bonus da 1.200€;

Palinsesto in costante aggiornamento;

Oltre 600 slot machine;

Ottime promo alternative;

Operatore con licenza ADM (ex AAMS).

Contro:

Scelta di colori da rivedere.

Come anticipato nell’introduzione, Jackpot City è la nostra numero uno. Si tratta di un casino online relativamente nuovo nel mercato italiano, visto che è attivo solo dal 2022.

Per questo, il suo palinsesto è in costante evoluzione, e potrai trovare slot nuove ogni giorno.

A ciò, aggiunge un pacchetto di benvenuto per i nuovi giocatori davvero interessante.

Slot e palinsesto: 5/5

Il palinsesto che ci offre Jackpot City è uno dei migliori, se ti interessa giocare alle nuove slot machine.

Partiamo dai numeri: iscrivendoti a questo casinò, potrai sfruttare gli oltre 600 titoli. Inoltre, il catalogo è in crescita, dato che trattasi di un nuovo casinò online.

E così, ultimamente, tra le slot nuove è possibile trovare i grandi successi di Novomatic, ovvero Book of Ra Deluxe ed i suoi fratelli. Potrai addentrarti nella piramide in questa amatissima slot machine a tema Antico Egitto. I simboli sono principali sono lo scarabeo, la maschera del faraone, il libro e l’esploratore.

C’è da dire che su Jackpot City puoi trovare tante altre nuove slot gratis, perché il sito ti dà la possibilità di provare una macchinetta da bar, prima di giocare a soldi veri.

Bonus di benvenuto 5/5

Anche il pacchetto di benvenuto proposto da Jackpot City è ai massimi livelli.

Creando un account su questa piattaforma potrai avere:

Il 100% del primo deposito fino a 400€ + 40 giri gratuiti;

Il 100% del secondo versamento, fino a 400€ + 40 free spin;

Il 100% della terza ricarica, fino a 400€ + 40 giri gratis.

Il totale, come detto, ammonta a 1.200€ e 120 free spin.

Dovrai riscattare l’importo del Fun Bonus con un requisito di puntata di 1x, e trasformarlo in Real Bonus con un rollover di 35x.

Altre offerte: 4.9/5

Se le nuove slot machine sono il tuo focus, potrai gioire grazie alla promo “Free Spin Thursday”. Non dovrai fare altro che effettuare una ricarica di almeno 15€ per ottenerne 50.

Puoi ottenere questi giri gratuiti per 2 volte, per un totale di 100.

Inoltre, ogni volta che ricarichi puoi ottenere altre maggiorazioni. Se lo fai dal lunedì al mercoledì, otterrai il 30% in più fino a 200€. Se lo fai dal venerdì alla domenica, otterrai il 75% in più, fino a 500€.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Qualora volessi movimentare il tuo conto di gioco, potrai sfruttare i servizi di:

Carte di credito Visa, Mastercard e Postepay

Bonifico bancario

eWallet quali Paypal, Skrill e Neteller

Paysafecard, OnShop

Il minimo che puoi depositare è 10€, e lo stesso vale per il prelievo minimo. Il tempo di accredito va dalle 24 alle 72 ore lavorative.

Giudizio finale: 4.9/5

>> Prova Jackpot City e sfrutta il bonus da 1.200€!

2. NetBet (Chicken Escape): casino online col maggior numero di nuove slot machine

Pro:

Circa 50 nuovi giochi ogni mese;

1500+ giochi totali;

100% primo deposito, fino a 600€;

10€ gratis;

200 giri gratuiti.

Contro:

Interfaccia non intuitiva.

Al secondo posto della nostra speciale classifica abbiamo messo NetBet, che porta a casa il titolo di casinò online con il maggior numero di nuove slot machine.

Arriva ad un tiro di schioppo dalla prima posizione, non per demeriti propri, solo per via dell’assoluta qualità dei nuovi titoli di Jackpot City.

Ad ogni modo, anche NetBet si difende bene in fatto di qualità, potendo ora contare su Chicken Chase, la principale rivale di Fowl Play Gold.

Slot e palinsesto: 4.8/5

Come detto, la più importante novità nel palinsesto di NetBet è Chicken Escape, una slot machine che cerca di rivaleggiare con la più famosa slot gallina, Fowl Play Gold.

In questo prodotto di Pragmatic Play ambientato in una tranquilla campagna, il giocatore deve evitare che il lupo mangi le galline. Quest’ultimo è anche il simbolo Wild, mentre l’uovo d’oro fa da simbolo scatter, la cui combinazione fa partire un funzionamento speciale.

Questo slot machine ha una griglia 5×3, 10 linee di pagamento, un RTP (return to player) del 96,48%, ed una volatilità bassa.

Questo casino online ti mette a disposizione tante altre nuove slot machine online gratis, dato che ti dà la possibilità di provare la versione demo.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

NetBet ci propone un pacchetto di benvenuto tripartito, che si attiva in diversi momenti.

Al momento dell’iscrizione, inserendo l’apposito codice promo, potrai ottenere 10€ gratis senza deposito.

Quando effettui il primo deposito, potrai avere il 100% in più, fino a 200€. Al secondo versamento, ancora il 100%, fino a 200€. Alla terza ricarica, di nuovo il 100%, fino a 200€.

Infine, quando convalidi il tuo conto di gioco, potrai avere anche 200 giri gratuiti, 20 al giorno per 10 giorni.

Il Fun Bonus avrà trasformato in Bonus Reale con un rollover di 40x. Le eventuali vincite effettuate tramite Real Bonus sono immediatamente prelevabili.

Altre offerte: 4.7/5

Per giocare alle nuove slot gratis, puoi anche usufruire della promo “Fino a 25 Giri Gratuiti”, che ti dà proprio 25 giri gratuiti se depositi almeno 20€.

Ti basterà inserire l’apposito codice promozionale al momento del versamento, andare alla slot online “Wolf Gold” per capire quanti giri gratuiti hai vinto.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Per depositare o prelevare su NetBet, puoi usare:

Visa, Mastercard, e Postepay

Bonifici

Paypal, Skrill e Neteller

Paysafecard

Il minimo che puoi depositare, così come il prelievo minimo, ammonta a 10€.

L’accredito avviene in 2-10 giorni lavorativi, a seconda della metodologia utilizzata.

Giudizio finale: 4.8/5

>> Ottieni subito il bonus da 600€ di NetBet!

3. Bwin (Max Megaways): ottime nuove slot con jackpot

Pro:

Più di 1000 giochi di slot;

Bonus 100% fino a 200€;

50 giri gratis;

Casino online ADM;

Nuove slot con jackpot a 5 cifre.

Contro:

Scelta di colori non eccezionale.

Al terzo posto di questa speciale lista troviamo Bwin, un famosissimo casinò online austriaco, nato a Vienna nel 1997.

Entra in classifica per le sue nuove slot con jackpot, che contano di montepremi a 5 cifre, attivabili da chiunque a determinate condizioni.

Slot e palinsesto: 4.8/5

Le nuove slot online di Bwin possono riassumersi in due categorie: slot con eccellenti jackpot e slot di grande qualità.

Tra le prima rientrano alcuni titoli di Red Tiger, che hanno un montepremi collettivo a 5 cifre. Devi sapere, però, che per attivare il jackpot ci sono delle condizioni prestabilite, e non parte senza alcune di esse. Studia bene le regole di tutte le slot online.

Tra le slot machine che ci piacciono di più, abbiamo selezionato Max Megaways, un prodotto di Big Time Gaming. I simboli sono diverse tipologie di pietre preziose, tra cui zaffiri, rubini, diamanti e lingotti d’oro.

La slot ha un RTP di 96,37%, una volatilità alta e fa parte delle slot Megaways. Ciò vuol dire che le combinazioni si sprecano, ed infatti ha 100.000+ linee di pagamento, grazie ad una griglia molto particolare, con 6 rulli ed un numero diverso di linee ad ogni spin.

Bonus di benvenuto: 4.9/5

Se volessi iscriverti a Bwin, potrai ottenere una maggiorazione del 100% sul primo deposito fino a 200€.

Il casinò online ti regalerà anche 50 free spin, da poter utilizzare su una slot online molto famosa a tema Antico Egitto – Book of Ra Deluxe.

L’importo promozionale verrà rilasciato e reso prelevabile in seguito al completamento di un requisito di puntata di 35x, entro 7 giorni dal primo versamento.

Altre offerte: 4.5/5

Se ti interessa giocare alle slot machine gratis, non ci sono molte promo alternative per te, su Bwin.

Potrai però prendere parte ad una delle slot races giornaliere. Se ti iscrivi ad una slot race, hai 100, 200 o 500 giri gratuiti a disposizione per la slot in questione.

Più vinci, più scali la classifica, migliori premi ottieni.

Metodi di pagamento: 4.7/5

I metodi per effettuare depositi e prelievi accettati da Bwin sono:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

PayPal

Apple Pay

Sofort

Paysafecard, ePay

PromoCode

Trustly

Bonifici

Il deposito minimo è 10€, come anche il prelievo minimo.

Il tempo di accredito consta di un piccolo periodo di valutazione, che di solito dura 2 giorni. Poi, a seconda dello strumento, l’accredito materiale avverrà in 3-5 giorni lavorativi.

Giudizio finale: 4.7/5

>> Ti interessa il bonus da 200€ di Bwin?

4. PokerStars (San Quentin xWays): miglior bonus per le nuove slot machine online

Pro:

50 giri gratuiti senza deposito;

Bonus benvenuto fino a 500 free spin;

4000+ slot machines;

Circa 40 nuove slot online.

Contro:

Poca scelta tra i giochi da tavolo.

PokerStars, contrariamente a quanto potrebbe suggerire il nome, si occupa parecchio di slot online, con un palinsesto davvero eccellente.

Si tratta di un casino online nato nel 2001 come poker room, che rapidamente ha incrementato la sua offerta, aggiungendo frecce alla propria faretra.

Entra in classifica per il suo pacchetto di benvenuto, che è particolarmente adatto se ti piace giocare alle nuove slot gratis.

Slot e palinsesto: 4.7/5

Le nuove slot online che puoi trovare su PokerStars sono circa 40, ed includono prodotti di qualità delle più grandi software house del mondo.

Tra queste, il titolo principale tra le nuove slot gratis ti PokerStars è San Quentin xWays, sviluppata da Nolimit City.

Si tratta di una slot con un RTP del 96,03%, con 243 linee di pagamento, ed una puntata minima di 0,20€. La vincita massima paga 150.000 volte la posta

I simboli sono rappresentati da alcuni ospiti del famoso carcere di San Quintino, oltre ad alcuni oggetti tipici di una prigione, ovvero una saponetta, un accendino, le manetti ed altro ancora.

Questa nuova slot machine online ha anche un bonus game, che si attiva con la presenza di 3 simboli scatter, rappresentati da una torre di guardia.

Bonus di benvenuto: 5/5

Il pacchetto di benvenuto proposto da PokerStars è uno dei migliori, se vuoi giocare alle nuove slot gratis.

Infatti, se ti iscrivi e convalidi il tuo conto di gioco, puoi ottenere 50 giri gratuiti senza deposito.

Poi, in base al primo versamento, puoi ottenere fino a 500 free spin:

Con un minimo di 20€, otterrai 200 giri gratuiti;

Con un minimo di 30€, avrai 300 free spin;

Con un minimo di 50€, riceverai 500 giri gratis.

I requisiti di puntata sono basati sui punti bonus. Dovrai ottenere 1 punto per ogni 1€ di bonus ricevuto. Un singolo free spin vale 0,20€.

Altre offerte: 4.7/5

Per giocare alle nuove slot machine gratis, PokerStars ti mette a disposizione la promo “Odissea negli Spin”. Ogni 50€ giocati alle slot machine, otterrai 20 free spin. Puoi sbloccare questa offerta 5 volte, per un totale di 100 giri gratis.

Di nuovo, se volessi giocare alle slot nuove, potrai beneficiare anche dell’offerta “Apollo 20% Cashback”. Se effettui 100 spin su un qualsiasi gioco del casino online, puoi ottenere un rimborso pari al 20% delle perdite nette.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Su PokerStars puoi movimentare il tuo conto di gioco tramite:

Carte Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

Bonifico bancario

PayPal, Skrill, Neteller

Paysafecard, Neosurf

Apple Pay

Rapid Transfer

Ricarica Cash PokerStars.it

Il minimo che puoi depositare è di 10€, ed il prelievo ha lo stesso limite minimo.

Il tempo di accredito dipende dalla modalità utilizzata, e richiede tra i 3 ed i 5 giorni lavorativi.

Giudizio finale: 4.6/5

Prova tutte le slot nuove gratis coi 550 free spin di PokerStars!

5. 888 Casino (Fortunes of Egypt): top bonus senza deposito tra i siti slot nuove gratis

Pro:

20€ di bonus senza deposito;

100% del primo deposito fino a 1.000€;

50 free spin;

Tante nuovissime slot machine gratis.

Contro:

Scelta di colori da migliorare.

Alla fine della nostra top 5 abbiamo messo 888 Casino, un operatore lanciato nel 1997 ad opera di due imprenditori israeliani.

Fu fondato ad Antigua, ma fa oggi parte di un importantissimo network del gioco d’azzardo legale, 888 Holdings. Lo abbiamo inserito in lista per il suo ottimo bonus senza deposito, che permette di giocare alle nuove slot machine gratis.

Slot e palinsesto: 4.7/5

La pagina del palinsesto di 888 Casino offre tantissime possibilità, per cui il divertimento non finirà mai!

La slot di punta, tra le novità della pagina dei giochi è Fortunes of Egypt, non proprio un classico da bar. Si tratta di una slot machine sviluppata da un top software provider, IGT, che, come da nome, va sulla scia tracciata da tanti successi del settore.

È una slot machine con simboli della tradizione egizi, per cui troviamo la nave, il cobra, lo schiavo, e la pergamena. I simboli che pagano di più, però, sono la sfinge e l’occhio di Horus.

Grandi vincite ti possono aspettare, infine, con le combinazioni create dai simboli della principessa, della chiave, e delle piramidi. Il simbolo wild è il faraone, mentre lo scarabeo funge da scatter.

Ha una percentuale RTP attesa di 94,27%, ed una volatilità media, per cui le vincite saranno mediamente frequenti e di importi mediamente frequenti.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Se decidessi di iscriverti ad 888 Casino, potrai sfruttare un’importante offerta di benvenuto.

Per prima cosa, tutti coloro che si registrano avranno 20€ senza deposito, che ha un requisito di puntata di 50x, che dovrai soddisfare entro 90 giorni dall’iscrizione.

In funzione del tuo primo deposito, poi, potrai avere il 100% in più, fino a 1.000€. Ciò avverrà se effettui un deposito minimo di 10€.

Questo casino online ti regalerà anche 50 free spins, che potrai utilizzare sulle slot machine, grazie ai quali potrai giocare alle slot nuove gratis.

La parte principale del bonus ha un rollover di 35x, che dovrai soddisfare in 30 giorni. Le eventuali vincite derivate dai giri gratis assegnati hanno invece un requisito di puntata di 30x, da completare entro 90 giorni.

Poi, gli importi saranno prelevabili senza limitazioni.

Altre offerte: 4.7/5

Oltre al pacchetto di benvenuto, se ti iscrivi ad 888 Casino potrai usufruire anche del “Buongiorno Lunedì”.

Su tutti i depositi effettuati di lunedì, potrai ottenere da 10 a 100 free spins. Dovrai depositare almeno 20€, e poi potrai scoprire quanti free spins ti sono stati casualmente assegnati.

La quantità di giri gratuiti dipende dall’importo del deposito, ma anche dal volume di gioco medio che generi.

Una volta ricevuti i giri gratis potrai utilizzarli su alcune slot machine selezionate dal casino online, e le eventuali vincite avranno un requisito di puntata di 30x, da soddisfare in 90 giorni.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Potrai movimentare il tuo conto di gioco, su 888 Casino, tramite:

Visa, Mastercard, Postepay

PayPal, Skrill, Neteller

Rapid Transfer

Paysafecard

Apple Pay

Il deposito minimo è di 10€, mentre la cifra minima che puoi prelevare è 15€.

L’accredito è abbastanza veloce, e comprende anche un piccolo periodo di valutazione della richiesta di ritiro denaro.

Può essere completato in 2-8 giorni lavorativi, a seconda della metodologia utilizzata.

Giudizio finale: 4.5/5

>> Scopri le novità del settore, grazie ai 1.000€ di bonus di 888 Casino!

Scelta dei casino con nuove slot online

Palinsesto e slot

Ovviamente, il primo criterio di valutazione di un casino con slot nuove è il palinsesto disponibile. Perciò, abbiamo studiato i cataloghi di tanti operatori, cercando le migliori novità del settore.

Abbiamo valutato positivamente anche la possibilità di giocare a slot nuove gratis, grazie alla presenza delle relative versioni demo.

Bonus di benvenuto e altre offerte

I giocatori cercano sempre di giocare alle nuove slot gratis, innanzitutto per capire se sono prodotti di qualità, e poi per capire se gli piacciono. È qui che intervengono i bonus di benvenuto e le altre promozioni che offrono i singoli casino online.

Devono essere corposi, contenere dei free spin, ed essere facili da utilizzare.

Metodi di pagamento

Poter movimentare in tutta sicurezza e privacy il proprio conto di gioco è fondamentale per i giocatori. Infatti, abbiamo proposto solo operatori che mettono a disposizione dei giocatori metodi per prelievi e depositi tracciabili, popolari e sicuri.

Altri elementi

In questa categoria rientrano tutti quegli elementi di contorno, che aumentano l’esperienza dei giocatori, come la sicurezza della connessione al sito, il possesso della licenza ADM, oppure la disponibilità di un’app mobile.

Perché Jackpot City è il migliore per le slot nuove gratis

Al primo posto della nostra lista c’è Jackpot City. Vediamo perché, secondo noi, è il migliore per le slot nuove gratis.

Mette a disposizione un palinsesto in costante espansione;

Ha stretto accordi con alcune delle migliori software house, come NetEnt, Pragmatic Play e Novomatic;

Puoi giocare alle nuove slot gratis perché permette di provare la versione demo dei giochi di slot;

Propone un bonus di benvenuto che può arrivare fino a 1.200€ più 120 free spin;

Ha una licenza AAMS (ora ADM), la numero 15243, ed è quindi autorizzato ad offrire possibilità di scommessa ai giocatori residenti in Italia.

Perché giocare alle nuove slot gratis in un casino online?

Se hai deciso di giocare alle nuove slot gratis su questi migliori casino online, dovresti proprio farlo in un casino online. Ci sono alcuni buoni motivi, ed ecco i principali:

Giocare online ti permette di avere a disposizione le novità subito , appena escono dalle software house. Ci vuole un po’ perché le macchinette fisiche vengano prodotte e portate nei bar;

, appena escono dalle software house. Ci vuole un po’ perché le macchinette fisiche vengano prodotte e portate nei bar; Puoi ricevere delle promo sostanziose , che comprendono anche free spin, e ti permettono di giocare alle nuove slot gratis;

, che comprendono anche free spin, e ti permettono di giocare alle nuove slot gratis; Hanno un controllo molto rigido , tramite il sistema delle licenze ADM, per cui sarai al riparo da truffe e manipolazioni;

, tramite il sistema delle licenze ADM, per cui sarai al riparo da truffe e manipolazioni; Hanno delle connessioni molto sicure, frutto di protocolli di crittografia avanzati, vidimati da grandi certificate authority.

Domande frequenti sulle nuove slot machine

Perché ci sono sempre slot nuove?

Ci sono sempre slot nuove perché le software house fanno questo di mestiere, producono nuovi software. Tra questi, anche quelli delle slot machine. Perciò, ogni mese, le principali case di produzione ideano, creano e sviluppano nuovi giochi.

I casino online, infatti, richiedono sempre nuovi titoli, anche in esclusiva, per offrire sempre più varietà ai giocatori loro iscritti. E così, ciò dà la spinta alle software house per produrre una slot.

La loro strategia è di aumentare sempre di più la qualità, per non essere espulsi da un mercato molto competitivo.

Quali sono le migliori slot nuove?

Le migliori slot nuove sono quelle che più ti piacciono. Di solito, i giocatori valutano i giochi in base alle loro funzionalità, all’ambientazione ed alle percentuali RTP che offrono.

Ultimamente, il punto di riferimento di molti utenti è Book of Ra, a tema Antico Egitto. Ciò vuol dire che le slot nuove si concentrano su questo tipo di temi. Va molto di moda anche la slot gallina, Fowl Play Gold, e perciò tra le nuove slot non è raro trovare tante competitor.

Cos’è la percentuale RTP?

L’RTP, che sta per return to player, è una caratteristica del funzionamento di una slot online. Indica la percentuale teorica di entrate che la una slot restituirà ai giocatori, sotto forma di vincita.

Per capire meglio, se una slot ha RTP di 96%, e un tot di giocatori mettono nella macchinetta 100€, la quantità di denaro restituita, ad uno o più fortunati vincitori, sarà 96€.

La restante parte verrà trattenuta. Insieme alla volatilità, è uno dei criteri per capire quanto e come pagherà una slot machine.

Compariamo i Top 5 migliori siti nuove slot nel mercato italiano

Jackpot City: mette a disposizione 1.200€ e 120 free spin, sui primi 3 depositi. Tra le nuove slot gratis, potrai trovare Book of Ra Deluxe, uno dei più grandi prodotti del settore. Il palinsesto consta di più di 600 giochi, ed è in costante aggiornamento. Ha una licenza ADM ed un buon servizio clienti.

NetBet: propone un welcome bonus fino a 600€ sui primi 3 depositi. Inoltre, puoi avere anche 10€ in soldi gratis, ed anche 200 free spin, 20 al giorno per 10 giorni. Nel palinsesto troverai circa 1500 giochi, tra cui anche Chicken Escape, una delle slot nuove al momento.

Bwin: offre una maggiorazione del 100% del primo deposito, fino a 200€. Potrai ottenere anche 50 giri gratis, per poter giocare alle nuove slot gratis. Nel palinsesto troverai più di 1000 giochi di slot in totale, e molti di questi sono nuove slot online.

PokerStars: se sei alla ricerca di slot gratis, questo casino ti offre 500 free spin in base a quanto è l’importo del tuo primo versamento. Potrai ottenere anche altri 50 giri gratis, quando convalidi il tuo conto di gioco. Nel catalogo potrai provare oltre 3000 giochi di slot, prodotti dalle più grandi software house.

888 Casino: potrai sfruttare un welcome bonus sul tuo primo versamento, in particolare, il 100% in più, fino a 1.000€ e 50 giri gratis, così che potrai provare tante nuove slot gratis. Il bouquet mette in campo tante slot nuove a tema, con tanti colori, design moderni e funzionalità fantastiche.

Registrarsi per giocare alle nuove slot machine online

Qualora volessi giocare alle slot nuove, dovrai creare un account su uno dei casino online che ti abbiamo raccomandato.

Per farlo, il procedimento non è molto difficile, ma ti lasciamo qui sotto una utile guida. Abbiamo utilizzato il form d’iscrizione di Jackpot City, la nostra scelta numero uno.

Primo Passo: Entrare sul sito prescelto

Accedere al sito di Jackpot City;

Cliccare, o fare tap, se sei da dispositivo mobile, su “Registrati”, il tasto in alto a destra;

Scrivere il codice fiscale, o fallo generare dopo dal sistema, a partire dai tuoi dati.

Secondo Passo: Immettere i dati personali

Digitare le informazioni richieste, ovvero nome, cognome, luogo e data di nascita;

Confermare o correggere il codice fiscale generato;

Inventare username, password e scegliere domanda e risposta di sicurezza, e seleziona la promozione che preferisci;

Inserire un indirizzo e-mail ed un numero di telefono;

Scrivere l’indirizzo di residenza ed i dettagli di un documento d’identità.

Terzo Passo: Conferma, verifica e primo deposito

Informarsi sulla politica della privacy, sul contratto di gioco e sui termini e condizioni generali del sito;

Se accetti, cliccare, o fare tap se sei da dispositivo mobile, su “Registrati”;

Confermare la mail ed effettuare il login;

Inviare una copia fronte retro del documento utilizzato per la registrazione;

Andare all’area dei pagamenti e scegliere una metodologia di ricarica;

Immettere i dati del proprio strumento finanziario e scegliere l’importo da versare;

Confermare la transazione;

Comincia il divertimento!

Sei ancora alla ricerca di nuove slot online in Italia?

Siamo alla fine di questa guida alle slot nuove nel mercato italiano.

Il miglior casino online dove puoi trovare nuove slot gratis, dal nostro punto di vista, è Jackpot City.

Oltre ad un palinsesto in costante evoluzione, infatti, questo casino online permette di giocare gratuitamente alle slot machine online, sia con una versione demo che con i tanti free spin di bonus.

Anche gli altri operatori che ti abbiamo citato, però, hanno un buona attività, e possono portarti tanti vantaggi inaspettati. Non ti resta che provare uno o più casino online che ti abbiamo raccomandato, allora!

Ricorda solo di giocare ai top slot online in maniera responsabile. Solo così il gambling online rimarrà un divertimento.