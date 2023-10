Justin Bieber nella bufera per le foto con la nipotina

Justin Biebier sui social pubblica una foto con la nipotina appena nata. E si scatena la polemica: “I bambini di Gaza non li vedi?”

Un post sulla nipotina appena nata e si scatena in putiferio. A finire nell’occhio del ciclone social è il cantante Justin Bieber che ha postato su Instagram una foto e ha scritto: “Vi presento mia nipote Poppy Ford Kennedy. Chiunque conosca Jason Kennedy e Lauren Kennedy conosce il loro percorso e le sfide con l’avere figli. Ora hanno due bellissimi bambini da cui sono assolutamente ossessionato”. E se queste parole che molti suoi fan hanno interpretato come prove di futuro genitore – visto il suo matrimonio nel 2018 con la modella statunitense Hailey_Baldwin – molti non hanno gradito.

Per capire cosa ha scatenato i commenti piccati e minacciosi verso l’artista bisogna fare un passo indietro e guardare alla guerra in Medio Oriente: nella giornata di ieri, gli Stati Uniti hanno bloccato l’approvazione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu che chiedeva pause nei raid e nei combattimenti per permettere di prestare aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza. In quanto membro permanente dell’organismo, Washington detiene diritto di veto.

Sui social i commenti contro il cantante sono molti e su questa linea: “Non li vedi i bambini a Gaza, giusto???”. E anche: “Perché non condannate il terrorismo di Israele? Hanno appena bombardato un ospedale migliaia di innocenti sono stati massacrati molti bambini e neonati assassinati. Eppure non sentiamo la tua voce. Vergognatevi voi e i vostri due pesi e due misure”, “Mentre a Gaza sono previste 5.500 donne incinte questo mese senza accesso all’assistenza sanitaria”. E infine, riferisce la Dire (www.dire.it), uno dei commenti più duri: “Tu sostieni gli assassini di bambini“.