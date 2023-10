Chi è Viviana Guglielmi, la giornalista del fuorionda di Giambruno

La giornalista Viviana Guglielmi, protagonista involontaria del fuorionda del collega Giambruno pubblicato da Striscia la Notizia, è nata a Sanremo, ma cresciuta a Bergamo

È diventata, suo malgrado, la più ricercata giornalista del giorno. Viviana Guglielmi, classe 1977, è la giornalista Mediaset che è stata protagonista del siparietto fuorionda dove il suo collega Andrea Giambruno ha dato, di nuovo, il meglio di sé. E questa volta è stata proprio lei a subirne le conseguenze. Il compagno della premier Giorgia Meloni ha, infatti, iniziato durante un fuorionda ad assillarla dandole anche qualche pacca sulla spalla e toccandole la testa, fino all’ultimo commento che ha indignato non poche persone: “Ma perché non ti ho conosciuta prima?“. Lei, è sempre rimasta ferma alla sua postazione con il pc davanti, ma si è visto chiaramente il suo imbarazzo.

CHI È VIVIANA GUGLIEMI

La giornalista nata a Sanremo, ma cresciuta a Bergamo, è laureata in Scienze della Comunicazione ed è iscritta all’Albo dei giornalisti della Lombardia dal giugno 2009. Il modello a cui si ispira è Candido Cannavò: “Quello è lo stile giusto, compassato e profondo, mai sopra le righe, mai una parola fuori luogo”, aveva detto a un’intervista al Corriere, dove aveva rivelato anche di aver avuto una relazione con un calciatore famoso. Oggi è uno dei volti giornalistici di Mediaset sul Tg4, Studio Aperto e Tgcom24.

Tutta questa popolarità per Guglielmi è arrivata grazie al video mandato in onda ieri sera su Striscia la Notizia che ha portato molti utenti a commentare le foto della giornalista sui social (e alcuni commenti non sono molto appropriati): “Quanto pagheresti per non stare accanto al Playmobil della meloni che non ne dice e non ne fa una giusta ?…anche se poi a te fa solo pubblicità, io ad esempio non ti conoscevo!!”, scrive un internauta. “Certo che lavorare con un subumano del genere…”, fa eco un altro. E poi, racconta la Dire (www.dire.it), la ciliegina sulla torta, il commento sessista: “MA NON TE POTEVO CONOSCE PRIMA PURE IO? tutti quegli abbonamenti a pornhub….“.