Parolacce e apprezzamenti a una collega: nuova polemica su Giambruno

Ennesima polemica su Andrea Giambruno, giornalista e compagno della premier Meloni, per un suo fuorionda diffuso da Striscia la notizia con parolacce e apprezzamenti a una collega

È di nuovo polemica sul giornalista Andrea Giambruno, il compagno della premier Giorgia Meloni. Questa volta, a indignare il web, è un video – un fuorionda – in cui si vede il giornalista in studio mentre registra una puntata della trasmissione “Diario del giorno”, la rubrica del Tg4. Il fuorionda, che risale al giugno scorso, è stato mandato in onda ieri sera da Striscia la notizia proprio come presa in giro, lo mostra con atteggiamenti che stanno facendo indignare il web: dice parolacce parlando con gli autori (“Che cazzo vuoi scusa?“, “Ma non mi rompessero il cazzo sul ciuffo, qua dentro sono tutti pelati“), ha un atteggiamento piuttosto arrogante e scherza in modo discutibile con una collega giornalista, Viviana Guglielmi, facendole dei complimenti e trattandola in modo a metà tra il marpione e il paternalistico. E conclude dicendo: “Ma perché non ti ho conosciuta prima?“. Diciamo che dopo tutte le precedenti gaffe che negli ultimi tempi lo avevano visto salire alla ribalta delle cronache – dalla frase “Se ti ubriachi prima o poi il lupo lo incontri” in occasione dello stupro all’uscita sulla “transumanza” dei migranti – non si sentiva il bisogno che arrivasse altro materiale. Ma tant’è.

IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA

Il servizio di Striscia, che si è aperto ricordando le precedenti uscite infelici di Giambruno come ricorda la Dire (www.dire.it), era montato come lo sono tutti i servizi della trasmissione satirica, quindi con una voce a inserto che fa commenti estemporanei rispetto all’audio originale del video (“E a testosterone come siamo messi?”) e, in sottofondo, le immancabili risatine. Sul web, l’hashtag #Giambruno è volato in un attimo in cima agli argomenti più discussi del giorno e in tanti si stanno indignando per i suoi modi e per l’atteggiamento “da dio in terra”. “Ma Mediaset permette tutto questo?”, qualcuno si chiede. C’è anche chi ha fatto notare che il giornalista si lascia andare a questo siparietto di cattivo gusto quando sullo sfondo c’era la foto del drammatico incidente di Casal Palocco, in cui è morto un bimbo di cinque anni. Il video, quindi, risale a giugno 2023.

IL CIUFFO

Il fuorionda si compone di due siparietti diversi della stessa registrazione, uno successivo all’altro. Da un lato c’è il giornalista che se la prende con gli autori quando qualcuno gli fa notare che ha i capelli forse non in ordine, o un ciuffo un po’ troppo pronunciato. E respinge le critiche con toni accesi e qualche parolaccia di troppo. “Ma non mi rompessero il cazzo col ciuffo, già che ce li ho i capelli. A 42 anni ce li ho, qui dentro sono tutti pelati. Ma non mi rompessero il cazzo, qui c’è gente che bestemmia in onda, vanno a guardare il capello“. E poi: “Ma non mi rompete i coglioni”, “Non dire cazzate” e ancora “Ma tu fatti i cazzi tuoi”.

I COMPLIMENTI A VIVIANA PER IL ‘BLU ESTORIL’

Si passa poi al momento scherzoso – ma di dubbio gusto – con la collega Viviana: “Per me l’unico giudizio che conta è quello di Viviana. Ma guarda la bellezza di questo blu estoril“, dice Giambruno toccandole il vestito su una spalla. Lei replica che le hanno detto che si chiamava “Blu Cina” e lui ribatte subito: “No, si chiama Blu estoril. Blu Cina è una roba che a me sta sul cazzo, questo è Blu estoril. Una donna acculturata come te dovrebbe saperlo. Il Blu Cina non ti si addice, tu sei un livello superiore. Oggi sei di buon umore? Ieri mi è dispiaciuto vederti un po’…”. Poi si interrompe per parlare con un autore sempre del Blu estoril e torna dalla giornalista subito dopo: “Sei una donna di una intelligenza.. ma perché non ti ho conosciuta prima? È incredibile”.