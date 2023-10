I migliori casino non AAMS: Top casinò stranieri che accettano italiani per palinsesto, varietà e bonus

Sei cosa sono i casino non AAMS e quali sono le opzioni più allettanti?

Abbiamo preparato per te questa guida alle migliori alternative tra i casinò online senza licenza AAMS.

Dopo uno studio approfondito, abbiamo valutato alcuni dei top casinò non AAMS ed abbiamo composto una classifica.

Al primo posto, possiamo anticiparlo, abbiamo messo SG Casino, che mette a disposizione dei suoi utenti un bonus molto interessante. Anche il palinsesto di giochi non AAMS è di qualità.

Anche gli altri casinò stranieri che accettano italiani però, possono riservarti dei vantaggi speciali, per cui ti invitiamo a non fermarti alla prima posizione.

Ora andiamo alla scoperta dei migliori casinò online non AAMS!

Migliori casinò non AAMS

SG Casino: miglior casinò online non AAMS in Italia

Seven Casino: migliori software house

Casinoly: ambientazione top

Playzilla: miglior palinsesto non AAMS

Palm Casino: miglior bonus di benvenuto

Slotimo: miglior selezione slot non AAMS

MyStake: Top per crypto

Goldenbet: top casinò live

Freshbet: miglior bonus crypto

Gxmble: assistenza clienti al top

Ecco i 10 migliori casino senza licenza AAMS.

Ora andremo a sviluppare le recensioni dei casinò online che siedono nelle prime 5 posizioni.

1. SG Casino – miglior casino non AAMS in assoluto

Pro:

Welcome bonus da 500€ + 200 free spins;

PIù di 200 tavoli live;

Casinò live in diverse lingue, tra cui italiano;

Possibilità di provare i giochi;

Palinsesto da più di 4.000 giochi.

Contro:

Sezione gioco responsabile un po’ nascosta;

Sezione FAQ da migliorare.

SG Casino fa parte a pieno titolo dei migliori casinò senza licenza AAMS. Si tratta di un novellino, visto che è stato lanciato nel 2023 da Rabidi N.V., gigante del gioco d’azzardo caraibico.

La sede di questo casinò online non AAMS è infatti a Curacao, Paese che ha rilasciato anche la licenza che abilità SG Casino ad operare.

Ha il miglior catalogo di giochi live, e per questo lo abbiamo inserito in lista tra i migliori casino non AAMS.

Giochi, fornitori e slot: 4.9/5

Il palinsesto di SG Casino è sicuramente il migliore, nel pool dei casinò online senza licenza AAMS.

Potrai infatti scegliere tra oltre 4000 giochi, in prevalenza slot machines, a dire il vero. Ciò che lo porta nelle posizioni nobili è certamente il casinò live.

Tra le versioni di roulette, blackjack, baccarat e tanti game show, potrai giocare su oltre 200 tavoli gestiti da croupier in carne ed ossa.

Molti di questi sono perfetti per i giocatori italiani, perché gestiti in lingua italiana.

Bonus di benvenuto: 4.6/5

Il bonus benvenuto casinò di SG Casino mette in campo un bonus del 100% del primo deposito, fino a 500€. Potrai avere anche 200 giri gratuiti, divisi su 10 giorni, ovvero 20 al dì.

Dovrai anche sottostare a termini e condizioni, tra cui il rollover di 35x sulla parte da 500€, e 40x sulle eventuali vincite derivate dai free spin.

Altri bonus: 4.7/5

Se ti piace il casinò live, potrai beneficiare di un cashback del 25% fino a 200€. Se in una settimana depositi, potrai ricevere il rimborso su una parte delle perdite riportate nel casinò live.

Se ricarichi nel fine settimana, inoltre, potrai avere il 50% in più, fino a 700€, e 50 giri gratuiti.

Un grande montepremi è in palio per il Drop & Wins, promo condivisa tra tutti i brand di Rabidi. Nel periodo promozionale ci sono 84 premi giornalieri, e 12 tornei di blackjack settimanali. Il montepremi totale è di 1 milione e mezzo di euro!

Metodi di pagamento: 4.8/5

Per i tuoi depositi su SG Casino, puoi scegliere tra:

Mastercard, Visa, Postepay, CartaSì, Revolut, Satispay

eZeeWallet

Jeton, Sticpay, MiFinity, Klarna

Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum

Dai, USD Coin, Tether, Ripple

Il deposito minimo è 10€, così come il prelievo minimo. Prima di richiederlo, assicurati di aver completato i rollover dei bonus.

L’accredito è molto veloce, dopo un periodo di elaborazione di 1-3 giorni lavorativi.

Voto finale: 4.9/5

>> Scopri il fantastico bonus da 500€ (SG Casino)

2. Seven Casino – miglior casino online non AAMS per software producer

Pro:

7.500€ di bonus benvenuto casinò;

Quasi 3.000 giochi in totale;

Solo fornitori di primo livello;

Accetta le criptovalute;

10% di cashback;

Buone offerte settimanali.

Contro:

Non si può accedere al palinsesto senza iscrizione;

Live chat solo in inglese.

Nel 2023, tutta una serie di nuovi casinò online si è affacciata nel panorama dei casinò non AAMS made in Curacao. Tutti fanno parte del Group Gaem, un network giovane, ma in ascesa.

Tra i brand di questa azienda troviamo Seven Casino, un operatore che mette in campo un fantastico bonus di benvenuto, che ti soddisferà molto facilmente, ed un palinsesto molto interessante.

Giochi, fornitori e slot: 4.9/5

Il catalogo di giochi che ci mostra Seven Casino è composto da quasi 3.000 prodotti, tra giochi da tavolo, slot machine e live casinò.

Grazie alle partnership con alcuni importantissimi software developer, possiamo dire che il palinsesto di questo casinò AAMS è davvero di alto livello.

Troverai tutti i giochi prodotti da fornitori come NetEnt, Play’n GO e Yggdrasil, vale a dire alcuni dei più grandi sviluppatori di giochi da casinò.

Potrai divertirti con grandi successi come Gonzo’s Quest, Book of Dead, Gates of Olympus e chi più ne ha più ne metta. Avrai a disposizione video slot a 3 rulli, a 5 rulli, ed anche slot con jackpot, che hanno i montepremi in condivisione con gli altri casinò targati Group Gaem.

Tra i giochi da casinò potrai sperimentare varie versioni di roulette, come la French Roulette e l’American Roulette, quella che puoi trovare nei casinò di Las Vegas. Avrai a disposizione anche molti tavoli da blackjack. Tutti questi giochi sono disponibili anche nel casinò live, dove potrai sederti a veri tavoli, gestiti da croupier in carne ed ossa.

Bonus di benvenuto: 4.9/5

Se ti iscriverai a Seven Casino, potrai ottenere fino a 7.500€ su 4 depositi, ovvero:

Il 200% del primo fino a 250€;

Il 100% del secondo, fino a 1.000€;

Il 50% del terzo, fino a 1.250€;

Il 100%, fino a 5.000€.

Tutte queste tranche hanno un requisito di puntata di 10x.

Altri bonus: 4.7/5

Accanto alla promo regina, per i nuovi utenti, potrai accedere alle cosiddette “promo settimanali”, ovvero:

Ricarica del Lunedì: 100% fino a 500€;

Follia del Mercoledì: 125% fino a 500€;

Finalmente Venerdì: 200% fino a 500€.

I requisiti di scommessa, in questo caso, sono tutti di 45x.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Per la movimentazione del tuo conto di gioco, potrai scegliere tra le seguenti metodologie:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Tether

Il deposito minimo è 25€. Il minimo che si può prelevare, invece, è il doppio di quanto depositi.

L’accredito è sempre molto veloce, dal momento che questo operatore accetta solo criptovalute.

Voto finale: 4.8/5

>> Sfrutta ora i 7.500€ di bonus (Seven Casino)

3. Casinoly – ambientazione al top tra i top casinò online non AAMS

Pro:

Welcome bonus casinò fino a 500€;

200 giri gratis;

1.500+ giochi in catalogo;

Live casino cashback fino a 200€;

Favolosa ambientazione nell’Antica Roma;

Ottime promozioni alternative.

Contro:

Assistenza clienti da migliorare;

Niente tavoli live in italiano.

Medaglia di bronzo per Casinoly, uno dei gioielli della corona di Rabidi N.V., uno dei più grandi network con base a Curacao.

Entra oggi in questa nostra lista per via di un’ambientazione davvero al top, che ti farà provare un’esperienza immersiva e ti coccolerà con le sue funzionalità aggiuntive.

Potrai infatti accedere al vantaggiosissimo Vip Club a tema oppure ricostruire il Pantheon. Ne parleremo più avanti.

Giochi, fornitori e slot: 4.7/5

Nel catalogo di Casinoly troverai tantissimi giochi tipici del casinò non AAMS, più di 1.500 tra slot, tavoli da gioco e tavoli live.

Potrai divertirti con tantissimi prodotti targati NetEnt, Evolution, Pragmatic Play, e tutti i più grandi software provider sulla scena mondiale.

Troverai slot machine come Starburst, Legacy of Dead, Buffalo Trail, ed Elvis Frog in Vegas, e tutti gli altri titoli più giocati nel panorama. Troverai slot non AAMS a tema, macchinette da bar, slot con jackpot e tanto altro.

Quanto ai tavoli da gioco, potrai sederti a tutte le differenti versioni di blackjack, o di roulette online, e tentare una mano fortunata in baccarat.

Anche il live casino offre questi giochi, ma con quell’aura immersiva tipica di questa modalità, in cui puoi giocare servito da un dealer reale, con cui potrai discutere e divertirti.

Tutte le icone dei giochi rispettano l’ambientazione e sono caratterizzate dalle tipiche venature del marmo romano.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Il bonus di benvenuto offerto da Casinoly è piuttosto classico, ovvero prevede una maggiorazione del primo deposito.

Nello specifico, potrai ottenere il 100% del primo deposito fino a 500€. Nel momento in cui effettui correttamente il primo deposito, poi, potrai anche richiedere i 200 free spin in omaggio.

I primi 20 li otterrai immediatamente, e poi potrai richiedere i pacchetti da 20 una volta al giorno per i 9 giorni successivi.

Tale promozione ha un requisito di puntata di 35x, relativamente alla parte monetaria del bonus. I giri gratis, invece, hanno un requisito di puntata di 40x.

Altri bonus: 4.7/5

Come detto, questo casinò online ti dà la possibilità di ricostruire il Pantheon, raccogliendo monete d’oro. Le dovrai utilizzare per comprare gli artefatti, che vanno usati per ricostruire i 4 livelli del monumento.

Una volta ricostruito interamente il Pantheon, riceverai un bonus fino a 3.500€.

Potrai ottenere i punti depositando, vincendo tornei, sfide settimanali o piazzando scommesse da almeno 100€.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Casinoly ti dà la possibilità di depositare e prelevare con:

Visa, Mastercard e Postepay

eWallet di eZeeWallet, MiFinity, Jeton

Direct Bank Transfer

Klarna

Bitcoin, Bitcoin Cash, Etheteum, Litecoin, Tether e altre criptovalute

Potrai depositare un minimo di 10€, ed il prelievo minimo che tu possa richiedere è di 10€.

L’accredito dipende dallo strumento finanziario utilizzato.

Voto finale: 4.7/5

>> Ottieni qui i 500€ di bonus (Casinoly)

4. Playzilla – miglior casinò live tra i top siti senza licenza AAMS

Pro:

Più di 3000 giochi, slot machine e tavoli da gioco;

150+ tavoli live, anche in italiano;

Welcome bonus 100% del primo deposito, fino a 500€;

200 giri gratis;

Assistenza clienti in italiano.

Contro:

Avrai bisogno di una VPN.

Playzilla è uno dei tanti gioielli della corona di Rabidi, e fu lanciato nel 2021 ed ha una licenza ufficiale di Curacao.

Il palinsesto è molto profondo, e popolato dai prodotti dei migliori software developer. Consta di tantissime opzioni in fatto di slot, blackjack e baccarat.

Potrai però sperimentare il suo grande casinò live, con le tantissime varianti di blackjack e roulette, e tantissimi tavoli in lingua italiana.

Giochi, fornitori e slot: 5/5

Il palinsesto di Playzilla si attesta come il primo tra i migliori casinò non AAMS. Propone più di 3000 titoli, la maggior parte dei quali sono slot online.

Le sue possibilità in fatto di tavoli da gioco sono innumerevoli, e potrai sperimentare molte varianti di roulette, di blackjack, baccarat e game show.

Ciò che più di piace però è il suo casinò live, che consta di oltre 150 tavoli live, alcuni dei quali in italiano. Potrai puntare ad un tavolo con un croupier in carne ed ossa che parla italiano.

Bonus di benvenuto: 4.6/5

Se volessi registrarti al sito di Playzilla, potrai ottenere un bonus di benvenuto del 100% sul primo deposito. Potrai ricevere un massimo di 500€ e 200 giri gratis.

Potrai richiedere il prelievo delle eventuali vincite derivate dal bonus dopo aver completato un rollover di 35x. È un requisito di puntata in linea coi più grandi casino online ADM.

Si tratta di un bonus non al livello dei migliori casinò online senza licenza AAMS, ma certamente meglio di moltissimi dei migliori casinò online con licenza ADM.

Altri bonus: 4.5/5

Ogni domenica ci sono 100 giri gratis in palio. Non devi far altro che giocare ai giochi di Ela Games:

Puntando 100€, avrai 20 free spin;

Con altri 300€, otterrai 30 giri gratuiti;

Giocando ulteriori 400€, riceverai 50 giri gratis.

Il totale è ovviamente di 100 giri gratis.

Se ricarichi nel fine settimana, poi, potrai avere il 50% in più del tuo deposito, fino a 700€ + 50 giri gratuiti.

Se ti piace il casinò live, poi, sappi che potrai avere un cashback del 25%, fino a 200€. Non devi far altro che ricaricare almeno 20€, e otterrai il rimborso sulle perdite nette riportate nei giochi del casinò live.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Se desideri effettuare dei depositi o dei prelievi di denaro e movimentare il tuo conto gioco, puoi utilizzare:

Carte Mastercard

CartaSì, Postepay, Revolut, Satispay

Bonifici

Klarna, MiFinity, Jeton, Sticpay, eZeeWallet

Bitcoin, Bitcoin Cash

Ethereum, Litecoin, Tether, Ripple, USD Coin, Dai

Il deposito minimo è di 10€, ed il prelievo ha un limite minimo identico. Se richiedi un ritiro di denaro, puoi utilizzare anche le carte Visa. I tempi di accredito sono molto ristretti, da 1 a 3 giorni lavorativi.

Voto finale: 4.5/5

Visita il sito e ottieni i 500€ di benvenuto di Playzilla!

5. Palm Casino – Bonus di benvenuto al top tra i casinò stranieri senza licenza italiana

Pro:

Favoloso bonus casinò da 10.000€;

Cashback di 10%;

1.000+ giochi in catalogo;

Ottime promo settimanali;

Accetta criptovalute.

Contro:

Live chat solo in lingua italiana;

Non puoi accedere al palinsesto senza un conto di gioco.

Torna nella nostra lista un casinò online non AAMS del Group Gaem, con un brand attivo dal 2022.

Condivide il layout grafico ed i jackpot con i suoi fratelli di questo network con sede a Curacao, una piccola isola del mar dei Caraibi.

Entra nella classifica per via di un bonus di benvenuto davvero eccellente.

Giochi, fornitori e slot: 4.9/5

Nel catalogo di Palm Casino, brand che porta il nome di un casinò reale di Las Vegas, potrai trovare più di 1.000 giochi, tra video slot, giochi da tavolo classici e tavoli live.

Avrai a disposizione tutti i prodotti dei migliori software developer del mondo, come NetEnt, Yggdrasil e Play’N GO. Avrai a portata di mano giochi come Gonzo’s Quest, Gates of Olympus e Book of Dead.

Tra i tavoli da gioco potrai divertirti con le roulette, con tante varianti come l’European Roulette e l’American Roulette, ovvero la versione che si gioca nei casinò di Las Vegas.

Questo tipo di tavoli sono anche disponibili nella versione live, tutti prodotti da Ezugi ed Evolution Gaming, ovvero due giganti di questa particolare modalità di gioco d’azzardo.

Bonus di benvenuto: 5/5

Il bonus di benvenuto di questo casino online non AAMS è il migliore del lotto, e probabilmente il migliore in tutto il mercato.

Nello specifico, potrai ottenere vantaggi sui primi 5 depositi, così ripartiti:

Fino a 300€, ossia il 200% del primo deposito;

Fino a 1.500€, 100% del secondo versamento;

Fino a 2.000€, cioè il 50% della terza ricarica;

Fino a 1.200€, ovvero il 75% del quarto versamento;

Fino a 5.000€, il 100% del quinto deposito.

In tutto, potresti avere fino a 10.000€. Ogni porzione di questo favoloso bonus ha un requisito di puntata di 30x.

Altri bonus: 4.7/5

Ci sono altre ottime promozioni di cui potrai usufruire, vale a dire di bonus settimanali.

Potrai, infatti, partecipare a:

Ricarica del Lunedì: ti dà il 150% del deposito, fino a 1.000€;

Follia del Mercoledì: ricevi il 100% del deposito, fino a 2.000€;

Finalmente Venerdì: otterrai il 75% del deposito, fino a 1.500€.

Ognuna di queste promo ha un requisito di puntata di 30x.

Metodi di pagamento: 4.9/5

Per effettuare i depositi ed i prelievi su Palm Casino, potrai servirti di:

Visa e Mastercard

Bonifici bancari

Bitcoin, Litесоin, Еthеrеum, Tether

Potrai depositare un minimo di 20€, ma il prelievo minimo ammonta a 100€.

L’accredito dipende dalla metodologia di prelievo scelta, e può richiedere da 1 a 3 giorni lavorativi.

Voto finale: 4.6/5

>> Scopri ora i 10.000€ di bonus (Palm Casino)

Valutazione dei migliori casinò non AAMS

Giochi, fornitori e slot

Il palinsesto è il primo dettaglio che i giocatori guardano, per capire se potranno trovare il modo di divertirsi su un casinò online non AAMS. Perciò abbiamo selezionato solo casinò stranieri che avessero dei palinsesti vari, e di qualità.

Le slot machine e i tavoli da gioco sono fondamentali, visto che vanno per la maggiore. Anche la qualità dei fornitori è importante per noi, perché i top developer certificano i loro giochi. In questo modo potrai giocare in tutta tranquillità, senza manipolazioni.

Bonus di benvenuto e altri bonus

Questo fattore rappresenta una delle caratteristiche più importanti per i giocatori, che cercano sempre vantaggi monetari e non. Per questo motivo abbiamo cercato casinò online stranieri che propongono bonus ricchi, promozioni vantaggiose ed offerte frequenti.

Infine, abbiamo composto la classifica tenendo conto anche dell’usabilità dei bonus.

Strumenti di pagamento

Conoscere le metodologie di pagamento accettate da un casinò non AAMS serve per poter movimentare il proprio conto di gioco. Abbiamo quindi scelto solamente casinò stranieri con tante metodologie di pagamento accettate.

Più ce n’è, meglio è, ed abbiamo dato un punto in più a chi accetta anche le criptovalute. Abbiamo analizzato anche il deposito minimo ed il prelievo minimo imposti da questi casinò non AAMS.

Altro

Non ci siamo limitati alle categorie di cui sopra, ma abbiamo studiato anche tutta un’altra serie di fattori.

Tra questi rientrano quegli elementi “di contorno”, che migliorano l’esperienza dei giocatori, come l’interfaccia grafica del sito, o il protocollo di sicurezza SSL utilizzato per garantire una connessione sicura ai giocatori.

Perché abbiamo scelto SG Casino come top casinò non AAMS

SG Casino è risultato essere il miglior casinò non AAMS per alcuni ottimi motivi. Vediamo quali:

Propone un bonus di benvenuto soddisfacente, che può darti il 100% del primo deposito, fino a 500€. Potrai avere anche 200 free spin, in blocchi di 20 per 10 giorni;

Il palinsesto è molto ricco, e consta di oltre 4.000 giochi in totale, tra giochi da tavolo, classici e tavoli live, top slot online di tutti i tipi ed anche scommesse sportive;

L’assistenza clienti è di primo ordine, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è composta da diversi canali di comunicazione;

Ha una licenza, seppur di Curacao, e ciò significa che riceve dei controlli sulla legalità, sicurezza e trasparenza.

Perché iscriversi a questi casinò non AAMS?

Se volessi entrare in uno dei casinò non AAMS, dovresti proprio farlo su uno dei nomi che ti consigliamo.

Vediamo il perché:

Si tratta di nomi importanti, ed il successo è certificato dai giocatori che se ne servono;

Sono dei casinò non AAMS sicuri, frutto di protocolli di sicurezza SSL, certificati da autorità importanti del settore. Potrai vedere tu stesso il certificato dal lucchetto in alto a sinistra nel tuo browser;

Le metodologie di pagamento accettati sono sicuri, trasparenti e legali. Potrai effettuare tutte le transazioni che vuoi, al riparo da intrusioni;

Hanno bonus molto ghiotti, dei palinsesti di tutto rispetto, e servizi di assistenza clienti efficienti;

I layout grafici delle piattaforme di questi casinò non AAMS sono molto accattivanti e non disturbano la vista.

FAQ sui casinò non AAMS affidabili con licenza estera

Cosa sono i casino non AAMS?

Un casino non AAMS è un sito che offre un normale casino online, proprio come tutti gli altri. L’unica differenza è che questi operatori non hanno la licenza AAMS, oggi detta ADM.

Di solito hanno sede in paradisi fiscali e non. Infatti, le sedi più frequenti sono ai Caraibi, a Curacao, Antille Olandesi, o nelle Isole Vergini Britanniche.

I casino non AAMS sono sicuri?

Certamente, i casinò online non AAMS, ossia senza una licenza AAMS (oggi ADM) sono sicuri. Anche se non hanno un’autorizzazione ufficiale italiana, hanno altre licenze, e ciò significa che ricevono controlli su sicurezza, trasparenza ed affidabilità da altri enti.

Si tratta perciò di casinò online sicuri.

Dove prendono le licenze questi casinò stranieri?

Essendo casinò senza licenza AAMS, ha senso chiedersi dove prendano le licenze. L’autorità principe per i casinò senza AAMS è quella di Curacao, la Curacao eGaming.

Alcuni potrebbero avere quella dell’autorità di Malta, la Malta Gaming Authority, che li autorizza ad offrire gioco d’azzardo in tutta l’Unione Europea.

Infine, potrebbero esserci dei casinò senza AAMS con licenza dell’Isola di Man.

È legale giocare ai casino non AAMS in Italia?

Giocare sui casinò non AAMS in Italia è permesso, ma è importante ricordare che questi siti non AAMS non sono sottoposti alle normative italiane. È fondamentale optare per casinò stranieri affidabili e con adeguata regolamentazione per garantire un’esperienza di gioco sicura.

Ci sono casinò non AAMS sui dispositivi mobile?

Tutti i nostri casinò non AAMS sicuri propongono un’interfaccia fruibile direttamente dal browser del dispositivo mobile o tramite app da installare, assicurando un’esperienza di gioco agevole e user-friendly per chi gioca da smartphone e tablet.

Comparazione tra i 5 top casino senza AAMS

SG Casino: i giocatori potranno ottenere un welcome bonus potenzialmente di 500€ più 200 giri gratis rilasciati in parti uguali in 10 giorni. Nel palinsesto potrai perderti, perché consta di più di 4000 titoli, prodotti dai migliori software provider. Il casinò live è di particolare impatto, e contiene anche alcuni tavoli in lingua italiana.

Seven Casino: bonus di benvenuto molto importante, che ti porta in dono fino a 7.500€ su 4 diversi depositi. Mette a disposizione degli utenti ben oltre 3.000 giochi diversi, tra slot, tavoli da gioco e scommesse. Accetta molte criptovalute ed offre buoni bonus settimanali.

Casinoly: l’ambientazione di questo casino non AAMS ti stupirà. Mette in campo 500€, ovvero il 100% del tuo primo deposito, ed anche 200 giri gratis, che riceverai in blocchi da 20 per 10 giorni. Avrai a disposizione oltre 1.500 giochi e delle promo alternative davvero interessanti.

Playzilla: i giocatori potranno sfruttare un bonus del 100%, fino a 500€, sul primo deposito. Potrai avere anche 200 giri gratis, da sfruttare sulle innumerevoli slot machine. Il bouquet, infatti, è composto da più di 3000 prodotti, creati ai migliori software provider internazionali. Il casinò live è un altro punto a favore, grazie ai 150 tavoli, di cui alcuni in italiano.

Palm Casino: presenta il miglior bonus di benvenuto tra tutti i casinò online non AAMS nel mercato. Propone fino a 10.000€ di bonus divisi in 5 depositi. Potrai anche partecipare a diverse eccellenti promozioni alternative. Nel catalogo si possono trovare oltre 5.000 titoli differenti, tra slot, tavoli da gioco tradizionali e live, e scommesse sportive.

Iscrizione e inizio del divertimento

Qualora avessi deciso di provare uno di questi casinò online senza AAMS, il primo passaggio da fare è l’iscrizione, e la creazione di un conto gioco.

Prenderemo ad esempio il processo di registrazione promosso da SG Casino, il #1 della nostra classifica, per semplicità.

Nota, però, che il procedimento è molto simile per tutti gli altri nomi in lista.

1) Accedere al sito casino con licenza estera prescelto

Andare sul sito di SG Casino;

Cliccare sul bottone verde “Registrati” in alto a destra.

2) Crea i dati del conto

Immetti la tua mail, ed inventa nome utente e password;

Digita il tuo nome, cognome e data di nascita;

Scrivi il tuo indirizzo di residenza, completo di CAP, ed il tuo numero di telefono;

Clicca su “Completa”.

3): Conferma, login e primo deposito

Conferma la tua mail tramite il link ricevuto;

Effettua il login;

Accedi all’area dei pagamenti;

Scegli il tuo metodo di deposito preferito e decidi quanto depositare;

Conferma l’operazione;

Inizia a divertirti al top casinò senza licenza italiana!

Post simili: Casino Non AAMS

Stai ancora cercando i top casino non AAMS?

Siamo al termine della nostra recensione sui migliori casino non AAMS, ossia i casino senza un licenza ADM.

In cima, come avrai visto, c’è SG Casino, che mette a disposizione un bonus di benvenuto molto soddisfacente, ed un palinsesto molto profondo e variegato.

Nota bene che tutti gli altri casinò senza licenza italiana che abbiamo nominato hanno grosse qualità, che abbiamo elencato, per cui non perderli di vista!

Qualsiasi sia il casinò non AAMS che scegli, cerca di giocare in maniera responsabile, non scommettere più di quanto puoi permetterti, e non inseguire le perdite.

Post simili: Top Siti Scommesse