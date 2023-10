Visioni paranormali, ritocchini: Ivana Spagna si confessa a “Belve

Ivana Spagna ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2 parla delle sue visioni paranormali. E sui ritocchi confessa: “Mi sono rifatta tutto, tranne le orecchie”

La sua vita, i successi, la depressione e una speciale “sensibilità” paranormale che dice di aver sviluppato. Ivana Spagna si confessa a ‘Belve’ e a Francesca Fagnani dichiara: “noi quando finiamo in questa vita andiamo in un’altra dimensione, ve lo dico perché li ho visti veramente. Si vede la persona, non vedo i lineamenti ma vedo il pallore del viso e tutti I particolari del vestito”.

Fagnani chiede: “Ma li vede da sveglia o quando dorme?”. La cantante chiarisce: “da sveglia, alle cinque della mattina di solito. La prima volta ho visto una signora inginocchiata che scriveva nel mio salotto”. E le parlava? “no, quando li vedo non riesco a comunicare con loro, mentre nei sogni mi dicono quello che succede”. La conduttrice le ricorda anche di aver detto che quando sogna i suoi cari che ridono, qualcuno muore: “sì è vero, ho il terrore”.

L’IDEA DEL SUICIDIO

Ivana Spagna ha raccontato anche alcuni dei momenti più drammatici della sua vita, vissuti dopo la perdita della madre: “Quando è morta mia mamma venivo da mesi di sofferenza, io andavo a cantare, tornavo a dormire all’ospedale vicino a lei… quando è mancata la sera stessa sono andata a cantare, e ho finito la tournée. Ero una roba terribile anche a vedermi, ero distrutta nell’anima e nel fisico”.

Fagnani le ricorda che in quel periodo andava avanti a psicofarmaci, e lei: “Cose per dormire, pesanti proprio. E alla fine ho detto bon, ‘ho pensato agli altri adesso penso a me’. Non avevo più voglia di andare avanti, di soffrire. Avevo organizzato tutto, mi ha risvegliato nel momento in cui potevo non esserci più, la mia gattina venuta davanti a me a miagolare”. Fagnani chiede: “Quando dice che aveva organizzato tutto, cosa aveva organizzato?”, e Ivana Spagna chiarisce: “Ho pulito la casa. Ero lucida, non era una cosa disperata”. E quando la conduttrice chiede in che modo aveva pensato di farla finita, la Spagna confessa: “Mi tagliavo le vene”.

LA CHIRURGIA PLASTICA

C’è spazio anche per un momento più leggero, quando Ivana Spagna confessa senza indugi tutti i suoi interventi estetici: “Non ho toccato solo le orecchie, poi tutta la faccia l’ho ritoccata. Ho cominciato con il naso a sedici anni, che i miei hanno fatto un sacrificio… Poi ho fatto i denti, i lifting, la bocca. Ero fuori di testa, adesso vedo le foto e sembravo una luna piena. Ma prima mi vedevo il solco, andavo a comprare le punturine, le tenevo in frigo e me le facevo io”.