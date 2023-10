La nuova etichetta Positive Food comunica a 360 gradi

La nuova etichetta Positive Food è il progetto che vuole offrire al consumatore uno sguardo a 360 gradi sull’alimento che sta acquistando

«Dal 2015 lavoriamo costantemente per garantire la tutela del diritto al cibo, che deve essere qualitativamente adeguato per tutti- queste le parole di Pier Filippo Giuggioli, professore universitario del team di ricerca e sviluppo del progetto – L’equità e la tutela del diritto nei sistemi alimentari sono temi cruciali, dai quali dipende gran parte del benessere del singolo individuo». La nuova etichetta Positive Food è il progetto che vuole offrire al consumatore uno sguardo a 360 gradi sull’alimento che sta acquistando. Il progetto è messo in campo dall’Università degli Studi di Milano con la Struttura di Missione per gli Anniversari Nazionali e gli Eventi Sportivi Nazionali e Internazionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stata realizzata nell’ambito delle politiche del Green Deal Europeo ed è la prima al mondo a basare la valutazione di un alimento in un’ottica multifattoriale.

Una tutela che va letta a doppio senso, sia per il consumatore che per i produttori della filiera agroalimentare, poiché i dati saranno elencati in modo chiaro e imparziale, così da permettere un confronto oggettivo. La seconda funzione dell’etichetta è quella di educare e creare una responsabilità di acquisto. Le certificazioni hanno base metodologica e scientifica e prendono in esame quattro indici:

Ambiente: quanti e quali processi dell’alimento “impattano” sul mondo da un punto di vista climatico e dell’utilizzo delle risorse naturali.

Persone: un’analisi che si basa sul benessere dei lavoratori, l’inclusione, l’innovazione sociale e l’occupazione.

Filiera: una fotografia del prodotto alimentare lungo tutti i passaggi di lavorazione fino ad arrivare alla vendita.

Nutrienti: ha il compito di fornire le informazioni nutrizionali in concomitanza di altri fattori così da fornire una più alta consapevolezza e dare maggiori strumenti per la propria salute.

Il sistema prevede un punteggio da 0 a 5 per ogni punto sopra elencato e riporta un punteggio complessivo del prodotto così da aiutare nel modo più immediato possibile il consumatore.