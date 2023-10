Da Burde è la Migliore Trattoria in Italia

50 Top Italy 2024: Da Burde incoronata Migliore Trattoria in Italia. Al secondo posto l’Antica Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto

Trattoria Da Burde a Firenze, della famiglia Gori, si riconferma per il secondo anno consecutivo la migliore trattoria in Italia per 50 Top Italy, la guida online del meglio del Made in Italy dentro e fuori dai confini nazionali. Al secondo posto l’Antica Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto, della famiglia Cimini. A chiudere il podio Al Convento, della famiglia Torrente, a Cetara.

Al quarto posto Roscioli Salumeria con Cucina a Roma, dell’omonima famiglia, mentre la quinta posizione va ad Asiago, a L’Osteria della Tana, di Alessandro Dal Degan ed Enrico Maglio; sesto posto per Abraxas Osteria, di Nando Salemme, a Pozzuoli; settimo posto per Sora Maria e Arcangelo, di Giovanni Milana, ad Olevano Romano; ottavo posto per La Brinca, della famiglia Circella, a Ne; nona posizione per Ristorante Al Cambio, a Bologna; a chiudere la top ten Lo Stuzzichino, della famiglia De Gregorio, a Sant’Agata sui Due Golfi.

Una guida composta da 118 Trattorie e Bistrò Moderni di tutta Italia, che include 50 locali in classifica e 68 indirizzi distinti come “Eccellenti”, i quali vanno a comporre la spina dorsale della ristorazione italiana: aziende familiari, spesso aperte da diverse generazioni.

“Abbiamo deciso di implementare questa sezione della guida, fatta da una cucina principalmente tradizionale – sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori della guida – che non va affatto abbandonata, anzi implementata, modernizzata secondo le nuove esigenze del pubblico e seguendo soprattutto i concetti di sostenibilità ambientale ed economica, divenuti ormai elementi imprescindibili anche della ristorazione. Validi esempi di tutto ciò, sono senz’altro i nomi presenti nella nostra guida”.

Trattorie e Bistrò Moderni è la prima delle classifiche di 50 Top Italy che andranno a comporre la guida completa per l’anno 2024.

Nelle prossime settimane saranno presentate le altre sezioni della guida: Cucina d’Autore, Grandi Ristoranti, Luxury (Migliori ristoranti nel contesto dell’ospitalità alberghiera) e Spin Off, con un focus sui migliori: Panini, Street Food, Sushi, Ristoranti di Pesce, Cucina Vegetale e Cacio e Pepe.

La presentazione della guida terminerà con il Gran Galà della Cucina Italiana, presentato da Federico Quaranta il 12 dicembre al Teatro San Babila di Milano, dove dal vivo verranno consegnati tutti i premi speciali assegnati da 50 Top Italy e saranno svelati i 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo (fuori dall’Italia)