Al Grande Fratello arriva Mirko Brunetti di Temptation Island

Entra al Grande fratello Mirko Brunetti, ex concorrente del programma Temptation Island dove si è lasciato con la storica fidanzata Perla per cadere tra le braccia della tentatrice Greta

Doveva essere un Grande Fratello ‘ripulito’, lontano dal trash della scorsa edizione che aveva indignato molti telespettatori e fatto arrabbiare anche Pier Silvio Berlusconi in persona. Eppure, evidentemente per cause di forza maggiore (gli ascolti continuano a essere ai minimi per il reality che è sempre stato tra i più gettonati di Mediaset), è stato autorizzata l’eccezione alla regola: ed ecco che domani sera, lunedì 16 ottobre, entrerà nella casa del Grande Fratello un concorrente che più trash di così si muore. Arriva infatti Mirko Brunetti, reduce dalla scorsa edizione di Temptation Island: entrato con la fidanzata Perla, sull’isola la coppia alla fine scoppia e lui si lascia andare ad un nuovo e travolgente amore, quello con la tentatrice Greta Rossetti conosciuta proprio dentro il programma. Che lo aspettava a braccia aperte al ritorno dall’ultimo falò di confronto con la fidanzata, finalmente ‘libero’.

UN AMORE MOLTO SOCIAL

La neo coppia, nei mesi scorsi, non si è risparmiata sui social: il loro amore è stato celebrato da molte immagini e video, compreso un tatuaggio di coppia e sbandierato al mondo: la frase “I tuoi occhi la mia cura”. In pochi mesi (Temptation Island è finito a fine luglio) ha messo insieme 268 mila follower. Eppure, proprio negli ultimi tempi la coppia sembrerebbe essere andata in crisi. i siti di gossip, di recente, hanno anche messo in dubbio che dietro questa momentanea crisi ci fosse un riavvicinamento di lui con l’ex fidanzata Perla. Circostanza da lui smentita, però. Fatto sta che ora, domani sera, Mirko Brunetti entrerà nel Gf. Con buona pace di Pier Silvio Berlusconi che non voleva saperne di una trasmissione spazzatura.

CHI È MIRKO BRUNETTI

Originario di Rieti, Mirko Brunetti ha 26 anni e non ha un passato in televisione. Anzi, arrivando a Temptation Island pareva essere anche abbastanza schivo rispetto ad alcuni dinamiche. Ma è cambiato in fretta. Nella vita, ha studiato Economia e Mangement e lavora nella catena di famiglia di pizza al taglio che porta proprio il suo cognome: Eurofocaccia (Pizzerie Brunetti). Ha giocato come portiere in alcune squadre di calcio a livelli semi-professionistici tra cui Francavilla, Recanatese, Angolana e Bf Sport, sua ultima squadra con sede proprio nella cittadina di Rieti.

LA STORIA CON PERLA A TEMPTATION ISLAND

Nel corso del programma, la frattura ormai evidente tra lui e la fidanzata storica Perla è stata sempre più evidente. Lei non ha nascosto fin dall’inizio il suo risentimento: ha sempre detto di non essere felice e rinfacciato a lui di aver lasciato casa e affetti (a Salerno) per trasferirsi da lui a Rieti dove però non è mai stata bene. Lo ha accusa di poche attenzioni, ha detto a tutti che lui era noioso e ha fatto addirittura spiacevoli commenti sulla sfera sessuale, dicendo di lui che pareva poco interessato all’argomento e che doveva prendere sempre lei l’iniziativa. Lui, che nel programma era partito con toni dimessi, a un certo punto si dev’essere scocciato. E gliel’ha giurata. Ha cominciato a dire che non sarebbe uscito da Temptation Island con lei e così ha fatto, avvicinandosi nel frattempo sempre più alla sexy tentatrice Greta. Cosa combinerà al Grande Fratello? La storia con Greta sarà davvero finita? O magari presto lo raggiungerà anche lei all’interno del reality?

I NUOVI CONCORRENTI DEL GF

Oltre a Mriko Brunetti, domani sera entreranno al Grande fratello anche la personal trainer Jill Cooper, il giornalista e scrittore Giampiero Mughini. Resta in sospeso, poi, l’ingresso dell’attrice Jane Alexander, invitata a entrare in diretta la settimana scorsa dal conduttore Alfonso Signorini.