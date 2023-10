Mughini e Jill Cooper entrano nella casa del Grande Fratello

Al Grande Fratello arrivano nuovi concorrenti per movimentare un’edizione che non decolla: i primi due che sono stati resi noti sono Giampiero Mughini e Jill Cooper

Ascolti deludenti e dinamiche abbastanza piatte, senza colpi di scena e grandi titoli: l’edizione del Grande fratello di quest’anno – voluta dall’alto in una forma ‘ripulita’ e senza trash – stenta a decollare. E ora la produzione prova a buttare dentro nuovi concorrenti per movimentare i giochi: i nuovi ingressi avverranno nella prossima puntata, quella di lunedì 16 ottobre. La notizia circolava già da giorni, con tanto di pronostici su chi sarebbero stati i nuoni inquilini della casa più spiata d’Italia. E ieri sera durante la diretta lo ha confermato lo stesso Alfonso Signorini.

I NUOVI CONCORRENTI

Oggi pomeriggio, poi, il Grande fratello attraverso i suoi profili social ha reso noti i primi due nomi ufficiali: lunedì 16 ottobre entreranno come nuovi concorrenti del Gf Giampiero Mughini e Jill Cooper. Ma circolano altri nomi, a partire dall’attrice Jane Alexander, entrata in casa una settimana fa per un confronto/scontro con Beatrice Luzzi (dopo che è scoppiato il caso Elisa di Rivombrosa con il giallo sul ruolo della cattivona marchesa Lucrezia Von Necker) e anche della cantante Rosanna Fratello (“Sono una donna, non sono una santa”).

GIAMPIERO MUGHINI

Il giornalista e scrittore Giampiero Mughini era stato annunciato fin da subito come uno dei partecipanti al Grande Fratello di quest’anno. I rumors lo davano in ingresso nella primissima puntata, ma poi ci sono stati aggiustamenti e l’ingresso è slittato a trasmissione iniziata, pare per controlli medici. In un’intervista al Corriere della Sera, il giornalista aveva dichiarato: “Entro nella casa senza cellulare e senza orologio. Il denaro è una motivazione importante, ma non certo la prima. Il vero motivo è fare una cosa per la prima volta, rientrare nel giro, mettermi in gioco”.

JILL COOPER

Jill Cooper è già stata all’interno della casa del Grande fratello, ma si fermava solo per qualche ora: la personal trainer americana, infatti, in passato era stata ‘assoldata’ dal Gf per fare lezioni di fitness ai concorrenti del reality. Cinquantacinque anni, Jill Cooper divenne famosa ai primi anni 2000 per aver partecipato come insegnante di fitness al programma Amici, che ancora si chiamava per la verità Saranno Famosi. I ragazzi che furono allievi della scuola oi nquegli anni, non dimenticheranno facilmente tutti gli squat che Jill Cooper ordinava loro. Nel 2017, poi, insieme ad Antonella Elia Jill Cooper ha partecipato al programma Pechino Express.