Temptation Island: Mirko ora fa coppia con Greta ma i social non approvano

Temptation Island, Mirko sui social dichiara il suo amore per Greta dopo la fine della storia con Perla nel corso del reality show di Canale 5: è pioggia di insulti

Bastano 20 giorni per dimenticare una storia d’amore di 5 anni? A Temptation Island sembra di sì. È ciò che è successo a Mirko, che nel reality di Canale 5 è entrato insieme alla fidanzata Perla, con la quale conviveva da 4 anni a Rieti, città in cui la ragazza si era trasferita per amor suo da Salerno. Sull’isola delle tentazioni il giovane ha però incontrato la single Greta alla quale si è da subito legato. Un interesse che è cresciuto sempre di più tanto che, terminato il programma (ecco cosa è successo nell’ultima puntata), i due sono diventati una coppia. L’annuncio è arrivato ieri nell’ultima puntata del programma. A suggellare la loro unione un tatuaggio, identico, sulle braccia dei due: “I tuoi occhi la mia cura”.

TEMPTATION ISLAND, PIOGGIA DI CRITICHE SUI SOCIAL PER MIRKO E GRETA

La neonata coppia del programma non ha però riscosso successo, al contrario. Stupore e sconcerto hanno invaso la rete. Su Twitter si sono moltiplicati i commenti al vetriolo dei tanti rimasti a bocca aperta per la velocità con la quale il ragazzo ha sostituito la fidanzata con la tentatrice da poco conosciuta, che ha dichiarato apertamente di amare.

Quella tra Mirko e Perla era una storia piuttosto seria, infatti, tanto che i due avevano parlato anche di matrimonio, nonostante Perla lamentasse mancanza di stimoli da parte del fidanzato: “Da due anni è diventata una persona apatica”. Mentre Mirko ,dal lato suo, non si sentiva capito: “Io provo a starle vicino e a non farle sentire la mancanza degli affetti, ma vedo un muro davanti a me, come se ogni cosa che faccio non è mai quella giusta”. Per questo motivo erano andati a Temptation Island, ma nessuno dei due immaginava cosa sarebbe accaduto. Soprattutto Perla, che, nonostante nel reality abbia trovato conforto tra le braccia del single Igor, non ha mai sminuito la relazione avuta con Mirko. Lui al contrario, già sull’isola, parlava di “sensazioni mai provate” approcciandosi alla single Greta, divenuta ora la sua nuova fidanzata.

E anche il profilo Instagram di Mirko rispecchia la decisione di cancellare con un colpo di spugna la ex, tanto che sul social ci sono solo tre post. Uno dei quali, il più commentato, in cui bacia la nuova fidanzata: “I tuoi occhi, la mia cura…”, l’immancabile copy a corredo delle immagini.