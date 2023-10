Medi-Market assume 25 nuovi professionisti tra sede e punti vendita

Medi-Market assume 25 nuovi professionisti tra sede italiana e punti vendita a Milano, Mantova, Torino, Bologna e Brescia (ma non solo)

Con un progetto di espansione che vede grande attenzione sul territorio italiano – saranno infatti almeno 25 punti vendita aperti entro fine 2023 – Medi-Market (https://medi-market.it/), gruppo di farmacie (Pharmacy by Medi-Market) e parafarmacie (Medi-Market), già punto di riferimento in Belgio nel settore della salute e del benessere, ha deciso di ampliare il proprio organico in Italia. Le ricerche (sia per la sede italiana dell’azienda che per i diversi punti vendita) sono in corso in particolare nelle città di Milano, Mantova, Torino, Bologna, Brescia ma non solo.

Le posizioni aperte negli uffici centrali: dal marketing all’HR, passando per la gestione del patrimonio immobiliare e dell’inventario

Per la propria sede centrale (sita in Via Carlo Poma 41, Milano), Medi-Market è alla ricerca di una figura di Demand Planner & Analyst che rappresenterà il punto centrale nella gestione della domanda e dell’inventario, garantendo la disponibilità dei prodotti negli store in modo tempestivo, elemento questo di fondamentale importanza per Medi-Market che fa del proprio ampio assortimento uno dei principali punti di forza. Si prediligerà un/una candidato/a in possesso di una laurea in Ingegneria o Master in Supply Chain, Economia o materie correlate.

Per la sede italiana si ricerca anche un/una Supply Chain Manager che avrà la responsabilità di sovrintendere a tutte le fasi critiche del processo di gestione della catena di approvvigionamento, assicurando un flusso ottimale dei prodotti dai fornitori ai punti vendita attraverso il deposito centrale. Vista la forte politica di espansione sul territorio, Medi-Market è ora anche alla ricerca di una risorsa da inserire all’interno del team di gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare, con il titolo di Maintenance Manager.

Sempre per gli uffici meneghini, allo scopo di formare e dare spazio ai giovani talenti, si ricerca una figura di Junior Digital Marketing da inserire in un percorso di tirocinio all’interno team Marketing. Questa figura sarà di supporto all’attività di sviluppo dell’employer branding, dell’implementazione delle strategie di marketing digitale e di comunicazione sui social network. Si ricerca un/a giovane appassionato/a al mondo digital e social, che sia motivato/a a intraprendere un percorso formativo volto all’acquisizione di competenze nella creazione di contenuti testuali e visivi.

Infine, proprio per far fronte anche a future assunzioni, l’azienda è alla ricerca di un/una HR Recruiting Specialist da inserire all’interno del team HR a supporto dell’attività di recruiting, talent acquisition ed employer branding.

Ma non solo per la sede italiana: l’azienda è alla ricerca anche di farmacisti e soprattutto per le città di Milano, Mantova, Torino, Bologna, Brescia, Fidenza, Vicolungo, Busnago, Orio al Serio e San Martino Buon Albergo

Il cuore pulsante di Medi-Market è fatto anche e soprattutto dalla professionalità e competenza dei propri farmacisti, a supporto dei punti vendita sul territorio e di nuove aperture imminenti. L’azienda è quindi alla ricerca di nuove figure dedicate alla gestione e supervisione di tutte le attività principali della parafarmacia nonché del team di vendita. In particolare i farmacisti assunti si occuperanno di dare consiglio e supportare la clientela, delle vendita di farmaci, parafarmaci, prodotti cosmetici e dermocosmetici, integratori per la salute e cura della mamma e del bimbo. Le figure richieste si occuperanno inoltre della gestione delle operazioni di cassa e delle attività di back office. I profili selezionati, tra Junior e Senior, dovranno necessariamente possedere o essere in fase di acquisizione di una laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF), se laureati dovranno essere iscritti all’Ordine dei Farmacisti e se neolaureati o laureandi prevedere di iscriversi all’Ordine.

Per visionare tutte le nuove posizioni aperte e candidarsi: https://www.linkedin.com/company/medi-market-italia/jobs/