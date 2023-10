Festival Artecinema al via al Teatro San Carlo di Napoli: il programma

Artecinema, festival internazionale di film sull’arte contemporanea, presenta una selezione di documentari che approfondiscono biografie e poetiche dei maggiori artisti

La 28ª edizione del Festival Artecinema sarà inaugurata mercoledì 11 ottobre 2023 al Teatro San Carlo di Napoli e proseguirà nel giorno 12 ottobre presso il Museo Madre e nei giorni 13 – 14 – 15 ottobre presso il Teatro Augusteo con proiezioni dalle ore 16.30 alle ore 23.

Artecinema, festival internazionale di film sull’arte contemporanea, presenta ogni anno una selezione di documentari di nuova produzione che approfondiscono le biografie e le poetiche dei maggiori artisti, architetti e fotografi della scena internazionale.

Una settimana all’insegna della filmografia dedicata all’arte, alla fotografia, e all’architettura contemporanea per approfondire aspetti legati alla genesi creativa spesso poco noti: attraverso i documentari gli spettatori possono accedere agli studi degli artisti, osservando e comprendendo il processo di creazione delle opere, i materiali usati, le tematiche affrontate.

Saranno presentati film documentari provenienti da diversi paesi del mondo, molti dei quali in anteprima mondiale, europea o nazionale, divisi nelle sezioni: Arte e Dintorni, Architettura, Fotografia.

Apre la rassegna, mercoledì 11 ottobre alle ore 20 al Teatro San Carlo, la proiezione del documentario Anselm di Wim Wenders. Per oltre due anni Wenders ha seguito il percorso di Anselm Kiefer, uno degli artisti più innovativi del nostro tempo. Il film segue Kiefer dalla nativa Germania alla sua attuale casa in Francia, collegando le tappe della sua vita ai luoghi fondamentali della sua carriera che abbraccia oltre cinque decenni. Attraverso il lavoro dell’artista, Wenders indaga l’esistenza umana e la natura ciclica della storia ispirandosi alla letteratura, poesia, filosofia, scienza, mitologia e religione.

Tra i film in programma: Steve McCurry: la ricerca del colore di Denis Delestrac; Tutta la bellezza e il dolore (Nan Goldin) di Laura Poitras; Infinito. L’universo di Luigi Ghirri di Matteo Parisini; Thomas Schütte. I am not alone di Corinna Belz; Painting, Smoking, Eating – The Painter Philip Guston di Marion Kollbach; Anicka Yi di Malika Zouhali-Worrall; Guerrilla Girls di Malika Zouhali-Worrall; Tauba Auerbach di Malika Zouhali-Worrall; Hank Willis Thomas di Malika Zouhali-Worrall; Piero Gilardi: Tappeto-Natura di Domenico Palma; Nicolas de Staël, la peinture à vif di François Lévy-Kuentz; Quand l’art sème en forêt di Olivier Comte; Il padiglione sull’acqua (Carlo Scarpa) di Stefano Croci e Silvia Siberini; We Start with the Things We Find, di Thomas Piper.

Il programma completo della manifestazione sarà disponibile sul sito www.artecinema.com.

Tutti i film saranno in lingua originale sottotitolati in italiano. Registi, artisti e produttori saranno ospitati a Napoli per presentare i film.

Come di consueto il Festival conferma il suo impegno nel sociale e si sposta anche fuori dai teatri facendo tappa nelle scuole, nelle università e negli istituti penitenziari cittadini con proiezioni dedicate agli studenti e ai detenuti. Sono organizzati dibattiti e incontri seminariali tematici in collaborazione con i docenti e i registi dei film.