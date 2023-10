Primo flirt al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Il pubblico del Grande Fratello trova pane per i suoi denti, nei giorni scorsi flirt tra l’attrice Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: verità o solo strategia?

Appuntamento stasera con la nona puntata del Grande fratello: il programma, per la prima volta dall’inizio di questa edizione, vede finalmente in corso un flirt tra due concorrenti. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono avvicinati, in modo inaspettato tra l’altro, si sono pure mezzi sbaciucchiati e sembrano insomma avere una sintonia che potrebbe diventare altro. Riuscirà questo a rialzare le sorti del programma che sta registrando ascolti letteralmente in picchiata? Chi lo sa.

BEATRICE LUZZI E GARIBALDI: STRATEGIA O VERITÀ?

Di sicuro, finalmente stasera Alfonso Signorini si sentirà un po’ più ‘a casa’ nel poter parlare di gossip. Vero o presunto che sia (e molti concorrenti in casa sono pronti a scommettere che si tratti solo di strategia), il flirt è da sempre uno degli ingredienti ‘top’ del pubblico del reality. All’interno della casa qualcuno pensa che l’avvicinamento tra l’attrice e il del bidello sia tutto finto, qualcuno che si tratti di uno scherzo e altri che la cosa, se dovesse andare avanti, potrebbe far soffrire i protagonisti.

L’ALLONTANAMENTO DI VARRESE E HEIDI

Stasera si parlerà quasi certamente anche di quanto sta accadendo tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci: lei, dopo aver manifestato un iniziale interesse, si è distaccata e ha detto in puntata che non avrebbe più proseguito la sua conoscenza anche per non intromettersi nella sua vita familiare. E da giovedì a oggi sembra essersi avvicinata di più a Vittorio Menozzi. Varrese, dal canto suo, ci è rimasto male e ha parlato di lei con altri coinquilini, spiegando di essere deluso per il fatto che lei lo eviti e si sia preclusa la possibilità di conoscerlo.

IL TELEVOTO AL FEMMINILE

Intanto, ricorda la Dire (www.dire.it), anche stasera c’è un televoto che salvo sorprese dovrebbe portare a un’eliminazione: la sfida è tra Anita Olivieri, Grecia Colmenares e Valentina Modini. Nella puntata di giovedì scorso è stato invece eliminato con un televoto flash – scoperto all’ultimo momento dai concorrenti- Lorenzo Remotti. Non l’ha presa bene e al momento di uscire non ha salutato Beatrice colpevole di averlo mandato al televoto.

Per quanto riguarda il televoto, i sondaggi danno in testa Grecia Colmenares (54% delle preferenze), che si candida dunque a essere eletta preferita. A seguire ci sono Anita Olivieri con il 27% e Valentina Modini con il 19%.

E MUGHINI?

Il programma, di cui tanto si discute per gli ascolti veramente bassi delle ultime puntate, potrebbe forse ripartire con energia alla luce dell’ingresso di Giampiero Mughini, che continua a rimanere un concorrente molto atteso. Inizialmente doveva entrare all’inizio, poi l’ingresso è stato posticipato e non è chiaro quando avverrà.