Gossip: Beatrice Luzzi del Grande Fratello ha avuto un flirt con Gerard Butler

Gossip al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha avuto un flirt con una star di Hollywood: il settimanale ‘Chi’ ha svelato il nome dell’attore, è Gerard Butler

Protagonista del Grande Fratello e, a quanto pare, anche del gossip. Dopo lo spoiler di Alfonso Signorini nell’ultima puntata del reality show, spuntano le foto del presunto flirt di Beatrice Luzzi con una star di Hollywood. L’attrice, infatti, avrebbe avuto diversi anni fa una breve relazione con Gerard Butler. Lo ha svelato il settimanale ‘Chi’, che ha pubblicato gli scatti di un incontro tra i due a Ischia.

IL FLIRT TRA BEATRICE LUZZI E GERARD BUTLER

Il presunto flirt risale al 2004. Come si legge su ‘Chi’, Beatrice Luzzi e Gerard Butler si trovavano a Ischia in occasione dell’Ischia Global Fest. “La cornice? Il Regina Isabella a lacco Ameno, uno degli hotel più amati dalle star internazionali”, svela il settimanale. I due si sarebbero incontrati “quasi per caso. Beatrice è forte sulle lingue, da ragazza ha trascorso diversi periodi all’estero, soprattutto per i suoi studi. Lui è magnetico, lei pure. Il bacio è naturale conseguenza. Il Festival dura una settimana e loro la trascorrono l’uno in compagnia dell’altra. Tanto che Beatrice finisce per accompagnarlo anche sul set, Gerard deve fare delle foto per un giornale”.

All’epoca delle foto, Gerard Butler era una stella nascente di Hollywood. L’attore era stato protagonista al cinema di Tomb Raider al fianco di Angelina Jolie, mentre Beatrice “sull’onda del successo di Vivere è approdata persino a recitare in una pellicola di Guy Ritchie”.

Tuttavia, come racconta la Dire (www.dire.it), il flirt è durato poco. Gerard Butler quell’estate “ha trovato l’amore con un’altra attrice italiana, Chiara Conti, salita alla ribalta grazie a Non è la Rai, mentre Beatrice rimane orgogliosamente e felicemente single fino all’incontro fulminante con Alessandro, il babbo dei suoi due figli, Valentino ed Elia”.