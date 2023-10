Da TikTok a Facebook: sui social è virale la Yearbook Challenge

Sui social spopola la Yearbook Challenge, ecco come trasformare le foto in stile annuario scolastico: effetto nostalgia grazie all’intelligenza artificiale

Trasformare le proprie foto in stile annuario scolastico americano. È questo la nuova tendenza che sta spopolando sui social. Nato su TikTok, il trend Yearbook Challenge è in poco tempo diventato virale, contagiando milioni di utenti in tutto il mondo. A rendere possibile la trasformazione è l’intelligenza artificiale, che grazie ad un’app rielabora le foto rendendole in stile annuario scolastico Anni 90.

COME TRASFORMARE LE FOTO IN STILE ANNUARIO SCOLASTICO

Per trasformare le foto in stile annuario scolastico è necessario prima di tutto munirsi dell’app editor Epik. Oltre alle classiche funzioni di ritocco e regolazione, l’applicazione offre anche un ventaglio di funzioni tra cui scegliere, tra cui AI Yearbook. È possibile caricare fino a 12 foto (consigliati i selfie) e in brevissimo tempo l’intelligenza artificiale rielaborerà il tutto per creare vari modelli di noi stessi in stile Anni 90, dal look al taglio di capelli. L’applicazione genera anche una breve clip da condividere direttamente su TikTok.

Epik è installabile gratuitamente, ma la funzione AI Yearbook è a pagamento (5,99 dollari).