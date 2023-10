Malattie rare: assegnati i fondi del #RAREis Global Advocate Grant 2023

Horizon Therapeutics ha annunciato i 50 premiati provenienti da tutto il mondo selezionati per ricevere il finanziamento #RAREis Global Advocate Grant per il 2023. Le associazioni pazienti in ambito malattie rare vincitrici riceveranno un finanziamento di 5.000 dollari per istituire nuovi progetti, sviluppare programmi di formazione ed espandere l’offerta attuale a sostegno delle comunità di pazienti di loro riferimento.

“In Horizon, l’approccio inclusivo a sostegno delle associazioni pazienti aiuta ad affrontare i bisogni più critici che interessano le comunità delle malattie rare di loro riferimento”, ha dichiarato Matt Flesch, Vicepresidente, Communications and Patient Advocacy, Horizon. “Impariamo da ogni organizzazione per le malattie rare con cui interagiamo e siamo ispirati dalla diversità delle iniziative che promuovono l’education, i trattamenti e altro ancora. L’opportunità di aiutare molte organizzazioni diverse, nessuna delle quali opera all’interno di una delle aree terapeutiche in cui Horizon offre trattamenti, a portare avanti la propria missione ci permette di trovare il senso e il purpose che perseguiamo.”

Il programma #RAREis Global Advocate Grant 2023 è stato annunciato a febbraio durante la Giornata Mondiale delle malattie rare. Horizon ha ricevuto quasi 190 candidature, provenienti da 33 Paesi, con una rappresentazione di oltre 180 malattie rare diverse. Le 50 organizzazioni che hanno ottenuto la sovvenzione nel 2023 rappresentano 12 Paesi e si concentrano sul sostegno di 40 malattie rare diverse. Otto gruppi di advocacy fanno parte dei beneficiari anche quest’anno, consentendo così la continuità dei programmi avviati nel 2022.

Premiati del 2023:

Aliança Distrofia Brasil

Alliance for Pulmonary Hypertension

Associazione Italiana Sindrome di Beckwith-Wiedemann ODV

Associazione Sindrome di Noonan e RASopatie ODV

Avery’s Hope

Beck-Fahrner Syndrome Foundation

Brazilian Association of Prader-Willi Syndrome

Bulgarian Society of the Patients with PH

CACNA1A Foundation, Inc

Chordoma Foundation

ConRett ETS

DEBRA Ireland

EBF3 HADDS Foundation

European Huntington Association

Erdheim-Chester Disease Global Alliance

Foundation for Sarcoidosis Research

GACI Global

Glanzmann’s Research Foundation, Inc.

Healthcare Education Institute

Hypertrophic Olivary Degeneration Association

Indo US Organization for Rare Diseases

Instituto Atlas Biosocial

International Gaucher Alliance

International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies

Jansen de-Vries Syndrome Foundation

Koolen de-Vries Syndrome Foundation

Lennox-Gastaut Syndrome Foundation

MEPAN Foundation

Nederlandse Leverpatienten Vereniging

NF Patients United – Global Network of Neurofibromatosis Patient Organizations

NGO Rare Diseases of Ukraine

Northern Ireland Rare Disease Partnership

Osteogenesis Imperfecta Foundation

Pediatric Epilepsy Surgery Alliance

Progressive Familial intrahepatic Cholestasis Network

Philippine Society for Orphan Disorders, Inc.

Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Ukraine

Project FAVA

Rare Disease Ghana Initiative

Recurrent Respiratory Papillomatosis Foundation

SCN2A Italia Famiglie In Rete APS

SHINE Syndrome Foundation

Soft Bones, Inc.

Spinal Leak CSF Foundation

TANGO2 Research Foundation

TBX4Life

The E.WE Foundation

The Rory Belle Foundation

Uniti per la P.I.P.O. ETS

Usher Syndrome Ireland

Le candidature vengono valutate in base al lavoro svolto dall’organizzazione a sostegno della comunità delle malattie rare e al modo in cui il finanziamento favorisce la loro capacità di realizzare obiettivi e ambizioni.

Per ulteriori informazioni su #RAREis, RAREis Global Advocate Grant, e per visualizzare l’elenco completo delle organizzazioni beneficiarie, fare clic qui.

#RAREis Global Advocate Grant fa parte del programma #RAREis, che si impegna a migliorare l’esperienza del vivere con una malattia rara, fornendo sostegno a molte organizzazioni che offrono programmi e servizi essenziali per le persone con malattie rare. #RAREis Global Advocate Grant è stato lanciato nel 2022 per fornire un’assistenza finanziaria fondamentale e per creare uguaglianza per la comunità delle malattie rare, promuovendo la crescita delle organizzazioni di advocacy dei pazienti in tutto il mondo.