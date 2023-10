illycaffè e CAST Alimenti insieme per l’eccellenza nella formazione gastronomica: patto per promuovere la cultura del caffè di alta qualità ed esplorare le sue potenzialità gastronomiche

illycaffè, azienda leader nel caffè di alta qualità sostenibile, annuncia la propria partnership con la rinomata scuola di cucina bresciana CAST Alimenti – La Scuola dei mestieri del gusto, centro di formazione all’avanguardia riconosciuto per il prestigio dei suoi programmi didattici dedicati a esordienti e a professionisti già attivi nel settore culinario.

La collaborazione rappresenta per illy un ulteriore passo avanti nella promozione dell’eccellenza in ambito gastronomico. L’azienda triestina si inserisce nel nuovo contesto fornendo il suo unico blend 100% Arabica al bar della scuola e integrandosi nel piano di Alta Formazione di CAST attraverso il contributo dell’Università del Caffè e dei suoi docenti.

L’obiettivo didattico mira a esplorare le molteplici potenzialità del caffè come bevanda o ingrediente nelle preparazioni culinarie dolci e salate. Gli studenti – baristi, cuochi e pasticceri – possono così cogliere l’occasione per approfondirne la conoscenza, le tecniche di preparazione e le caratteristiche organolettiche come opportunità di abbinamento per la creazione di piatti e bevande innovative e sostenibili.

“Siamo entusiasti di annunciare la partnership tra illycaffè e CAST Alimenti, polo di formazione leader nel settore” afferma Moreno Faina, direttore dell’Università del Caffè. “Questa unione si inserisce in un contesto di consolidati rapporti con le migliori scuole di cucina, testimoniando l’impegno di lunga data dell’azienda nel promuovere la cultura del caffè di alta qualità e nell’esplorare le sue potenzialità gastronomiche”.

“L’esclusiva partnership attivata da CAST Alimenti con illycaffè” sottolinea Vittorio Santoro, Presidente e Direttore di CAST Alimenti “rappresenta motivo di orgoglio per la nostra scuola e ha profondi significati. In particolare, testimonia l’attenzione reciproca verso uno dei prodotti di assoluta tradizione e successo del Made in Italy nel mondo. Il caffè è un caposaldo della nostra identità che merita costantemente formazione, aggiornamenti nelle competenze professionali e capacità di tradurre questi valori anche nel dialogo con il pubblico. Riteniamo, insieme a illycaffè, di poter concretizzare al meglio questo impegno”.