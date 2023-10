Colite ulcerosa: per metà dei pazienti remissione garantita da mirikizumab

Secondo nuovi risultati, Mirikizumab induce e mantiene la remissione in quasi il 50% dei pazienti con colite ulcerosa fino a 40 settimane

In due studi di fase 3, mirikizumab ha indotto e mantenuto la remissione a un tasso più elevato rispetto al placebo tra i pazienti con colite ulcerosa attiva da moderata a grave, secondo quanto pubblicato sul New England Journal of Medicine.

“Le attuali terapie per la colite ulcerosa (UC) sono limitate dall’aumento dei rischi di infezione o cancro, dalla mancata risposta alla terapia primaria o dalla perdita di benefici clinici nel tempo”, hanno scritto Geert D’Haens, del dipartimento di gastroenterologia ed epatologia presso il Centro medico dell’Università di Amsterdam, e colleghi.

“Mirikizumab, un anticorpo monoclonale IgG4-variante umanizzato che si lega specificamente alla subunità p19 dell’interleuchina-23, ha mostrato efficacia in uno studio di fase 2 che coinvolge pazienti con colite ulcerosa”.

Gli studi di fase 3 di induzione LUCENT-1 e di mantenimento LUCENT-2 erano studi randomizzati, in doppio cieco, controllati con placebo, volti a segnalare la sicurezza e l’efficacia di mirikizumab tra i pazienti con UC da moderata a grave.

Nello studio di induzione intention to treat modified, 1.162 pazienti hanno ricevuto mirikizumab 300 mg EV (n=868) o placebo (n=294) ogni 4 settimane per 12 settimane. Nello studio di mantenimento, 544 responder sono passati al mantenimento e hanno ricevuto mirikizumab 200 mg sottocutaneo (n=365) o placebo (n=179) ogni 4 settimane per 40 settimane.

L’outcome primario era la remissione clinica alle settimane 12 e 40. Gli endpoint secondari includevano la risposta clinica, la remissione endoscopica e l’urgenza del movimento intestinale.

I pazienti che non hanno avuto una risposta nello studio di induzione sono stati autorizzati a ricevere mirikizumab in aperto durante le prime 12 settimane dello studio di mantenimento come induzione estesa. È stata valutata anche la sicurezza.

Alla settimana 12, il 24,2% dei pazienti nel gruppo di trattamento e il 13,3% dei pazienti nel gruppo placebo hanno raggiunto la remissione clinica (differenza, 11,1 punti percentuali; 95% CI, 3,2-19,1). Alla settimana 40, il 49,9% e il 25,1%, rispettivamente, hanno raggiunto la remissione clinica (differenza, 23,2 punti percentuali; 95% CI, 15,2-31,2).

I pazienti nel gruppo di trattamento presentavano anche un tasso “significativamente maggiore” di remissione clinica senza glucocorticoidi, mantenimento della remissione clinica, remissione endoscopica, remissione della mucosa istologico-endoscopica e remissione dell’urgenza intestinale.

Gli eventi avversi di rinofaringite e artralgia sono stati riportati più frequentemente con mirikizumab che con placebo. Tra i 1217 pazienti trattati con mirikizumab durante i periodi controllati e non controllati (inclusi i periodi di estensione e mantenimento in aperto) nei due studi, 15 presentavano un’infezione opportunistica (di cui 6 con infezione da herpes zoster) e 8 avevano un cancro (di cui 3 con carcinoma del colon-retto). Tra i pazienti che hanno ricevuto il placebo nello studio di induzione, 1 aveva un’infezione da herpes zoster e nessuno aveva il cancro.

«In questi due studi di fase 3, abbiamo scoperto che, per periodi di 12 settimane e 24 settimane, la terapia con mirikizumab ha avuto efficacia sia nella fase di induzione che in quella di mantenimento attraverso misure cliniche, sintomatiche, endoscopiche e istologiche della malattia, anche dopo il fallimento del trattamento con agenti immunosoppressori convenzionali, terapie biologiche o tofacitinib», hanno concluso D’Haens e colleghi.

“Infezioni opportunistiche o cancro si sono sviluppate in un piccolo numero di pazienti trattati con mirikizumab. Sono in corso studi aggiuntivi e più lunghi per valutare ulteriormente l’efficacia e la sicurezza della terapia con mirikizumab nei pazienti con colite ulcerosa”.

Geert D’Haens et al., Mirikizumab as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis. N Engl J Med. 2023 Jun 29;388(26):2444-2455.

