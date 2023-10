Viaggiare sostenibile: WINKYES lancia il nuovo servizio web

WINKYES lancia il servizio sul sito dedicato “Travel Linked to Trees”: viaggia in modo sostenibile e contribuisci alla riforestazione

WINKYES, con la propria vocazione nel cercare soluzioni che lascino un impatto positivo sull’ambiente, è lieto di annunciare il lancio del suo innovativo servizio “Travel Linked to Trees”. Questo nuovo servizio offre ai nostri clienti la possibilità di rendere gratuitamente i loro viaggi più sostenibili e contribuire attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico.

Attraverso la collaborazione con l’organizzazione no-profit Tree-Nation, WINKYES ha introdotto un programma di riforestazione che consente ai clienti di compensare le emissioni di carbonio dei loro viaggi. Ogni volta che i nostri clienti utilizzano i link di affiliazione sul nostro sito web, per prenotare i loro viaggi presso partner leader del mercato turistico, ricevono una compensazione gratuita per le emissioni di carbonio attraverso il finanziamento di progetti di riforestazione di Tree-Nation.

Il funzionamento è semplice: una parte delle commissioni pubblicitarie che riceviamo dai nostri partner di link di affiliazione viene utilizzata per finanziare progetti di riforestazione di Tree-Nation. Questi progetti contribuiscono alla creazione di nuove foreste, catturando CO2 e ripristinando habitat vitali per la fauna selvatica.

Con “Travel Linked to Trees”, i nostri clienti possono godersi il loro viaggio sapendo che stanno contribuendo attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico. Ogni prenotazione effettuata tramite i nostri link di affiliazione non solo garantisce una compensazione delle emissioni di carbonio, ma contribuisce anche alla creazione di un impatto positivo sull’ambiente.

“WINKYES è impegnata a fornire soluzioni sostenibili nel settore dei viaggi”.

“Con il servizio ‘Travel Linked to Trees’, vogliamo offrire ai nostri clienti un modo semplice e accessibile per rendere i loro viaggi più ecologici. Siamo entusiasti di collaborare con Tree-Nation per sostenere la riforestazione e preservare l’ambiente per le generazioni future”.

WINKYES invita tutti i viaggiatori consapevoli a unirsi al movimento “Travel Linked to Trees” e fare la differenza per il nostro pianeta. Insieme, possiamo fare grandi passi verso un futuro più sostenibile.

Per ulteriori informazioni sul servizio “Travel Linked to Trees” di WINKYES e per prenotare il tuo viaggio sostenibile, visita il nostro sito web all’indirizzo www.winkyes-travel.it