Arte per la riforestazione di Mario Cristiani arriva a Prato

A Prato il 4 ottobre Arte per la Riforestazione, progetto di riforestazione nella zona delle case popolari di Tobbiana Allende

Associazione Arte Continua, in collaborazione con il Comune di Prato, è lieta di annunciare la messa a dimora della prima pianta di Arte per la Riforestazione, progetto di riforestazione nella zona delle case popolari di Tobbiana Allende commissionato al Prof. Stefano Mancuso e a PNAT. L’evento si terrà mercoledì 4 ottobre – giorno di festeggiamento di San Francesco d’Assisi, simbolo dell’amore per la natura e dell’armonia nel creato – alle ore 18.00 alla presenza del Sindaco Matteo Biffoni, dell’Assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici Valerio Barberis, del Presidente di Associazione Arte Continua Mario Cristiani e del Professor Stefano Mancuso.

Arte per la Riforestazione è nato da un’idea di Mario Cristiani con l’intento di trasformare l’Area Tobbiana Allende di Prato, sede di un nucleo di case popolari, in un quartiere innovativo che integri riforestazione urbana, risparmio energetico e installazione di opere d’arte in dialogo con abitazioni e polmoni verdi, per giungere fino alla realizzazione di case popolari concepite come vere e proprie opere d’arte a risparmio energetico.

I fondi raccolti tramite il progetto consentiranno di creare un’area boscata di circa 150 alberi di specie diverse, scelte dal Professore Mancuso, capace di fissare 3000 kg di CO2 all’anno e abbattere le polveri sottili provenienti dall’intenso traffico della zona, offrendo allo stesso tempo agli abitanti del quartiere uno spazio verde di relax a contatto con la natura.

Il progetto ambisce inoltre alla creazione di un’alleanza tra artisti, amici dell’arte e della natura, cittadini dei quartieri e figure della Pubblica Amministrazione, aldilà di ogni differenza di genere, orientamento, etnia e religione, compiendo un primo passo verso la concreta nascita di quelle che l’Associazione concepisce come le Città del Futuro.

L’avvio dell’iniziativa è stato reso possibile grazie a una campagna di raccolta fondi istituita nel 2022 tramite la messa all’asta di grafiche, serigrafie, litografie e pezzi unici generosamente donati da diciassette artisti internazionali: Per Barclay, Massimo Bartolini, Loris Cecchini, Alberto Garutti, Carsten Höller, LABINAC (Maria Thereza Alves e Jimmie Durham), Cildo Meireles, Giovanni Ozzola, Tobias Rehberger, Kiki Smith, Pascale Marthine Tayou, Nari Ward ed Antony Gormley. Nella stessa occasione sono stati battuti anche le stampe e i cofanetti dei vini realizzati in occasione di Arte x Vino = Acqua, iniziativa collegata alla campagna ONU indetta per il 2003, anno mondiale dell’acqua, con la quale l’Associazione è riuscita a donare due milioni di euro garantendo l’accesso all’acqua potabile ad alcune comunità in difficoltà in varie parti del mondo.

La giornata del 4 ottobre proseguirà con una cena di raccolta fondi, alla presenza di artisti e personalità di spicco del mondo della cultura a livello nazionale e internazionale, che si terrà alle ore 20.00 presso il ristorante Myo di Angiolo Barni ed Elena Paci al Centro Pecci di Prato, i cui proventi saranno interamente devoluti al finanziamento del progetto. Per l’occasione saranno presentati i lavori di alcuni artisti, come Leandro Erlich, Mimmo Paladino, Sislej Xhafa, Massimo Bartolini, Carsten Höller, Cildo Meireles e Nari Ward.

Associazione Arte Continua prosegue così la sua attività di promozione del concetto di indispensabilità dell’arte al pari delle risorse fondamentali della vita, come l’aria e l’acqua e l’energia, integrando opere di artisti della comunità internazionale negli spazi della vita quotidiana aperti e accessibili a tutti gratuitamente.