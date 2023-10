Oriana Marzoli infuriata per l’eliminazione dal Grande Fratello spagnolo

Oriana Marzoli è fuori dal Grande Fratello spagnolo ma annuncia azioni legali: “Non ho abbandonato io, mi hanno cacciato”

Ha talmente abituato il pubblico ai suoi colpi di testa che anche questo, alla fine, verrà messo insieme a tutti gli altri: Oriana Marzoli è fuori dal Gran Hermano Vip, il Grande fratello spagnolo, giunto all’ottava edizione. La bella venezuelana, arrivata seconda in Italia nella passata edizione del Grande Fratello Vip per poi fare coppia fissa (tra litigi e sceneggiate teatrali) con il coinquilino Daniele Dal Moro, è uscita ieri dal programma a cui stava partecipando e dove era entrata convinta di “vincere”. Nelle storie su Instagram ha mostrato di essere in aeroporto a Madrid, con una notevole sfilza di valigie, e poi di nuovo tra le braccia del suo amore Daniele. Ma soprattutto, ha postato un messaggio molto chiaro a tutti i suoi fan: “Non ho abbandonato io il programma, non è vero. Si saprà tutta la verità. Mi riservo azioni legali. Non avrei mai deluso i miei fan”.

Oriana Marzoli sostiene dunque di essere stata “cacciata” dal programma spagnolo, come scrive in chiaro il suo fidanzato Daniele Dal Moro anche lui in una storia su Instagram: “Non ha abbandonato, è stata cacciata per volontà della produzione”. E aggiunge minaccioso: “Sicuramente tutte le porcate che avete fatto sia con lei che con me non verranno insabbiate. E altrettanto sicuramente prenderemo provvedimenti legali”.

Il Gran Hermano, dal canto suo, dal proprio profilo Twitter ha postato un video in cui si vedono gli ultimi attimi di presenza della concorrente all’interno della casa. Oriana è molto alterata e, in quello che è l’equivalente del ‘confessionale’ del Grande Fratello, sembra discutere in modo acceso con gli autori. “Non mi interessa niente del gioco, basta. Aprimi la porta per favore”, dice a più riprese in spagnolo.