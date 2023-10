Nikita Pelizon risponde alle polemiche sul corso per mental coach

Dopo giorni di polemiche Nikita Pelizon dice la sua: “Per fare il mental coach non ci vuole una laurea”. Poi chiede anche scusa per i “fraintendimenti”

Dopo giorni di polemiche sul corso motivazionale lanciato sui social dall’ex vincitrice del Grande Fratello Nikita Pelizon, la modella triestina ha deciso di intervenire. Con un video pubblicato rigorosamente sui suoi profili social, Nikita si rivolge ai suoi fan e spiega alcune cose: chiarisce che il mental coach è cosa diversa dallo psichiatra, parla di “opinioni diverse” e di “fraintendimenti” di cui si scusa. Dando però la colpa ai “professionisti della comunicazione” a cui si era rivolta per questo progetto. Rassicura infine i follower sul fatto che il progetto prosegue e “le iscrizioni vanno avanti“. Il corso, fatto di ‘lezioni’ video online, costa 247 euro (e 457 nella versione ‘vip).

“HUNIKA WAY NON È UN CORSO DI PSICOLOGIA”

Sostanzialmente, secondo l’influencer, la figura del mental coach non è legata a nessuna laurea e non c’entra nulla con psichiatri o psicoterapeuti. E il suo corso è una cosa diversa. In un messaggio postato durante il video si legge: “L’attività di influencer motivazionale è fondata sulle specifiche competenze ed esperienze di vita dell’artista. Hunika Way non è un corso di psicologia o di altra materia riservata agli iscritti agli Albi professionali. È un percorso di crescita interiore“. Se poi “è presente una patologia“, allora “bisogna rivolgersi a uno specialista“, dice oggi Nikita. E sostiene di averlo” sempre sottolineato”. Peccato che questo particolare non fosse molto in evidenza nelle sue precedenti comunicazioni relative al progetto Hunika Way, dove annunciava a tutti che avrebbe fornito alle persone strumenti per fronteggiare ansia e depressione. Vabbe’.

IL SORRISO SMAGLIANTE NONOSTANTE LA “CACCA”

Nel video, dove la modella si presenta come al solito con un sorriso smagliante perennemente stampato in faccia (anche quando dice di essere alle prese con “tutta questa cacca che mi è arrivata addosso negli ultimi giorni”), Nikita Pelizon mette in chiaro che “sicuramente abbiamo opinioni e punti di vista differenti“. Poi prosegue: “La figura del mental coach non ha niente a che vedere con psicologia, psichiatria, psicoterapia” e si rammarica che i giornali non abbiano spiegato che lei non intendeva occuparsi di disturbi. “Come ho sempre sottolineato, se è presente una patologia bisogna rivolgersi a uno specialista. Il mio progetto Hunika Way si rivolge esclusivamente alle persone che hanno deciso di intraprendere il loro percorso di crescita personale“.

“IL TEMPO HA VALORE”

Perché non è gratis? “Perché in tutti questi anni ho appurato che a tutto quello che si trova gratis, su Internet, non si dà la giusta importanza. Tu scarichi, non paghi niente e lo vedi quando vuoi. E poi ho imparato che il tempo è l’unica cosa che realmente abbiamo e ha valore”. Quindi, il concetto è che il suo tempo si paga. “Per questo progetto– prosegue Nikita- ci ho messo anima e cuore perché non riuscivo più a rispondere a tutti i miei fan che mi chiedevano come facessi a essere così positiva, ad affrontare tutte le problematiche della vita durante il mio quotidiano. Per questo ho deciso di crearla. E questi video rimangono per sempre, perché il percorso di crescita personale lo inizi ma non ha una fine, devi continuare a vita”.

LE SCUSE

“Voglio scusarmi ufficialmente con tutti voi perché ci sono stati enormi fraintendimenti”, dice Nikita. La colpa, però, non è sua: “Ho dato fiducia a dei professionisti che avrebbero dovuto curarmi e seguirmi bene a livello comunicativo in questi mesi per questo progetto, ma visti i risultati lasciamo stare”. Si rivolgerà ad altri :”Farò sicuramente altre scelte, questa esperienza mi sta insegnando tantissimo“, dice Nikita. Che però ci tiene a mettere in chiaro una cosa: “Con questo non voglio assolutamente sminuire tutto quello che c’è dietro Hunika Way. Le iscrizioni continuano, dopo 8 anni di percorso interiore sono riuscita a creare questo progetto“. La modella manda un ringraziamento alle “persone che sono andate oltre le polemiche non fermandosi a quello che veniva detto sui social”. E anche “ai miei angels che continuano a difendermi a spada tratta, grazie di avermi capita completamente”.