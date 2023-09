Il corso promosso da Nikita Pelizon sui social scatena le polemiche

“In pochi giorni vi trasformerete nella persona chew avete sempre desiderato essere”: continuano le polemiche per il corso motivazionale lanciato da Nikita Pelizon, la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip

Non si placano le polemiche per il (presunto) corso motivazionale ‘Hunika way’ che l’ex concorrente del Grande fratello Vip Nikita Pelizon ha annunciato attraverso i suoi social. Un corso che ha un costo di diverse centianaia di euro (a seconda della formula che viene scelta) e che sta facendo molto discutere perchè la modella triestina, salvo sorprese, non avrebbe i titoli previsti per proporsi come mental coach: non è una psicologa e non ha fatto studi in questo senso, eppure si candida a trattare argomenti come la depressione o gli attacchi di panico. E a fare soldi proprio con queste ‘consulenze’.

Il corso, di cui si discute da giorni, è stato lanciato da Nikita attraverso le sue pagine social (in particolare con alcune storie su Instagram) promettendo risultati incredibili ai suoi follower. “Vi trasformerete nelle persone che avete sempre voluto“. Con una “autostima pazzesca“, giura la modella. Raggiungibile addirittura “in pochi giorni”. “Smetterete di avere pensieri negativi”, “la negatività vi scivolerà addosso”, sarete “capaci di dire no alle cose che vi fanno soffrire”. Insomma, con il suo corso le persone insicure o che stanno attraversando un disagio potranno improvvisamente cambiare vita ed essere capaci di vedere tutto sotto un’altra luce. Sembra quasi di risentire Vanna Marchi. Ma lei parlava di ciccia, non di attacchi di panico. “Io sono riuscita a essere felice, amarmi, dopo 15 anni- scrive ancora Nikita-. Non voglio che voi aspettiate così tanto. Vi aiuterò a riuscirci prima, credo assolutamente nel vostro potenziale“. Ma di chi? Mistero.

L’esempio, per tutti, è lei e la sua parabola di vita: “Mi chiedete sempre come faccio ad essere così sorridente se un tempo vivevo con la depressione a braccetto, vi spiegherò proprio come io sono passata da essere insicura per i traumi del passato a essere intrappolata in me stessa”. E ha detto ancora: “Finalmente vi trasformerete nelle persone che avete sempre voluto, in persone con un’autostima pazzesca. Fra pochi giorni alcuni di voi avranno la mia esperienza e tecniche degli ultimi 7 anni. Conosco bene tante delle vostre situazioni e no, non è a scopo di lucro. In molti pretendevano anche che fosse gratis”.

Non sarà a scopo di lucro, ma i prezzi non sono proprio contenuti. Il corso ha una durata di 5 settimane e prevede 5 lezioni a settimana preregistrate (di durata tra i 30 e i 50 minuti). Il corso base sarebbe 247 euro (ma viene offerto a 97 per le prima 24 ore). Il pacchetto ‘vip’ ha invece un costo più alto, di 457 euro (247 per le prima 24 ore), che prevede anche una sessione con la stessa Nikita per analizzare la situazione di vita dei clienti, i loro interessi e le attività svolte in passato. La modella che l’anno scorso ha vinto il Grande fratello Vip ha pensato però a un meccanismo di rateizzazione per rendere il suo corso più accessibile: si può pagare con rate da 30 euro. “Vi ho messo l’opzione delle rate per avvicinarmi a voi […] Spero che ce li abbiate, se non li avete mi spiace ma questo percorso vi porterebbe ad averli”. E sugli sconti per chi si prenota subito scrive: “Lo lascerò per 24 a un prezzo scontatissimo, proprio perché voglio che chiunque voglia cambiare la propria vita riesca a prenderlo”. E quindi, bando alle ciance: “Basta procrastinare, basta essere pigri o demotivati“.