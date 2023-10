Fedez in ospedale: tanti messaggi di solidarietà al rapper

Il mondo dei social continua a parlare di Fedez e del suo ricovero. E agli haters che hanno gioito per la notizia è arrivata una risposta di massa: “Vergognatevi, fate schifo”

Il ricovero di Fedez – all’anagrafe Federico Lucia – sta continuando a catalizzare l’attenzione dei social senza interruzione di causa a partire dalla giornata di ieri. Prima il giallo (perché mai Chiara Ferragni parla di emergenza e torna di corsa da Parigi?), poi le prime indiscrezioni su un problema di salute di Fedez (“sarebbe” ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli), poi le ansie dei fan che hanno subito pensato a una ricaduta legata al tumore al pancreas e infine la dichiarazione di Fedez che in serata ha confermato il ricovero e chiarito l’accaduto: due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna. Dalle parole di Fedez in poi, però, il mondo dei social non ha smesso di esprimersi. Tantissimi (ma proprio tantissimi, considerando che Chiara Ferragni è seguita da 29,6 milioni di follower e Fedez da altri 14,7) hanno espresso solidarietà al rapper.

Ci sono stati, però, anche gli immancabili haters che hanno fatto commenti molto spiacevoli, odiosi a tratti, esprimendo una sorta di soddisfazione per la ‘sfortuna’ che aveva colpito la famosissima coppia di influencer. Addirittura ieri sera qualcuno malignava sulla possibile dipartita del cantante chiedendosi “chi sposerà ora Chiara Ferragni”. E sono proprio queste manifestazioni di odio gratuito – un fenomeno sempre più frequente in una società che vive di social – che stanno facendo discutere nelle ultime ore. Agli haters è seguita infatti una levata di scudi e un’ondata di solidarietà per Fedez e per i Ferragnez. una risposta di massa per dire a chi scrive cose stupide e cattive: “Fate schifo“. In tanti, infatti, hanno preso posizione per attaccare chi aveva fatto commenti inopportuni e hanno ribadito sostegno e affetto per il 33enne che è tuttora ricoverato, ricordando che è “un giovane papà” e “un ragazzo di 33 anni” che in questo momento ha seri problemi di salute.

LE PAROLE DI GIULIA SALEMI

Tra i personaggi noti al pubblico che si è espressa sul punto c’è Giulia Salemi, influencer e modella che dopo aver fatto per alcuni anni l’opinionista al Grande Fratello dovrebbe presto approdare in Rai alla Vita in Diretta. Su Twitter (dove il suo profilo si chiama ‘La bastarda col tablet’), Salemi è intervenuta sul caso Fedez e ha scritto: “Ma come fate a godere per il malessere di un ragazzo di 33 anni, padre di due figli. Credo che siamo andati davvero oltre con il senso della misura e del bisogno di usare le disgrazie altrui per dare senso alla propria inutilità. Dai Federico che passerà anche questa”. Il suo tweet ha più di 7.50o ‘mi piace’ ed è stato ripostato da più di 400 persone.

GLI UTENTI SI RIBELLANO AGLI HATERS

Di commenti anti haters di questo tipo ce ne sono veramente tanti. Il concetto è: “Se non vi piacciono non occupatevi di loro, ma perchè dire cattiverie?”. E c’è chi osserva: “Molti invidiano e criticano i #ferragnez perché sono ricchi e possono permettersi cose che noi comuni mortali non possiamo, ma non si deve mai gioire per la sofferenza altrui perché siamo tutti padri, madri, figli, figlie, mariti, mogli, fratello, sorella”.