Jysk apre il primo negozio in Puglia e riapre a Brunico

Da Brunico a Taranto, primo punto vendita in Puglia, JYSK Italia è a quota 85 punti vendita e punta a 100 negozi entro il 2024

Ha aperto a Taranto all’interno del Centro Commerciale Mongolfiera, il primo punto vendita JYSK in Puglia, 85° in Italia dove si può scoprire la magia dello stile scandinavo di JYSK e cosa significa dare un tocco hygge alla propria casa. Espressione tipicamente danese, si pronuncia hüghe – con l’h iniziale un po’ aspirata – e rappresenta la ricerca di una felicità quotidiana, una filosofia di vita basata sulla sensazione di benessere, sul senso di comunità e comodità. E dato che stiamo entrando nel periodo più colorato e accogliente dell’anno, per prepararsi ad accogliere al meglio il cambio di stagione, nello store JYSK di Taranto si può trovare già la nuova collezione indoor, per dare un tocco personale alla propria casa utilizzando texture e forme diverse.

Lo store di Taranto è stato realizzato secondo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello globale e che rappresenta una profonda innovazione rispetto al passato per offrire ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto.

“È sempre una grande emozione aprire il primo punto vendita JYSK in una nuova regione. Ad oggi, siamo presenti in 19 regioni su 20, manca solo il Molise, dove siamo alla ricerca della location ideale e contiamo di aprire presto” afferma con soddisfazione Cesare Bailo, Country Director di JYSK Italia. “Con l’apertura in Puglia dell’85° store in Italia prosegue il nostro ambizioso piano di espansione. Prevediamo di raggiungere quota 100 store entro la fine del 2024”.

Per poter garantire e supportare la crescita futura, JYSK Italia ha bisogno dei migliori collaboratori. Le posizioni aperte su tutto il territorio nazionale sono più di cento, e altrettante le possibilità di crescita in un ambiente dinamico fondato su una cultura di stampo internazionale dove lavoro di squadra, sviluppo e risultati sono gli obiettivi comuni.

JYSK Italia ha ottenuto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022 il proprio miglior risultato, con un fatturato pari a 87,7 milioni di euro che rappresenta un incremento del 35% sull’esercizio precedente.