Britney Spers balla con coltelli finti in un video su Instagram

Virale il video in cui Britney Spears balla con i coltelli: “Sono finti, mi ispiro a Shakira”. I fan, preoccupati, avevano chiamato la polizia

Il video di Britney Spears che balla su Instagram maneggiando affilati coltelli ha fatto il giro del mondo e, visto che le condizioni di salute dell’ex reginetta del pop preoccupano non poco i fan più assidui, in tanti hanno ritenuto opportuno chiamare le forze dell’ordine. In realtà, pare, che di preoccupante non ci fosse nulla: le lame erano solo oggetti scenici. Era stata la stessa Britney a dichiaralo, evidentemente non creduta. Oggi pubblica un nuovo video, in cui nuovamente si esibisce ballando ‘armata’.

“So di aver spaventato tutti con l’ultimo post- scrive la postar-, ma questi sono coltelli finti che il mio team ha noleggiato dal negozio Hand Prop di Los Angeles. Questi non sono veri coltelli. Nessuno deve preoccuparsi o chiamare la polizia. Sto cercando di imitare una delle mie interpreti preferite, Shakira… una performance a cui mi sono ispirata!!! Saluti a noi cattive ragazze che non abbiamo paura di oltrepassare i limiti e di correre rischi”.

Anche alla luce di queste ultime sortite social, cresce l’attesa per il 24 ottobre: esce l’autobiografia ‘The Woman in me’. Il libro è già disponibile, in pre-ordine, anche in Italia.