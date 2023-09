Lutto nel cinema: morto Michael Gambon, il professor Silente di Harry Potter

Addio a Michael Gambon, il professor Silente nella saga di Harry Potter. In più di 50 anni di carriera, ha vinto ben quattro premi Bafta, gli oscar britannici

È morto a 82 anni sir Michael Gambon, attore noto per aver interpretato il professor Albus Silente nella saga di Harry Potter. Gambon era ricoverato in ospedale a causa di una polmonite. Ad annunciarne la scomparsa sono stati la moglie Anne e il figlio Fergus attraverso un comunicato: “Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir Michael Gambon. Amato marito e padre, Michael è morto pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale, in seguito a un attacco di polmonite. Michael aveva 82 anni. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento doloroso e vi ringraziamo per i vostri messaggi di sostegno e amore”.

La notizia ha colpito profondamente i fan di Harry Potter, che sui social hanno reso omaggio al professor Silente. A conferire il titolo di ‘sir’ all’attore è stata nel 1998 la Regina Elisabetta II. In più di cinquant’anni di carriera, Gambon ha vinto ben quattro premi Bafta, conosciuti anche come gli oscar britannici.

IL MESSAGGIO DI FIENNES

Per l’attore scomparso, racconta la Dire (www.dire.it), Ralph Fiennes ha scritto: “Siamo incredibilmente rattristati per la morte di Sir Michael Gambon. Ha portato gioia incommensurabile ai fan di Harry Potter provenienti da tutto il mondo con il suo umorismo, gentilezza e grazia. Terremo per sempre il suo ricordo nei nostri cuori”.