GirlDinner: le abbuffate su TikTok possono essere pericolose

Si chiama #GirlDinner e consiste in abbuffate creative tra ogni tipologia di cibo, dolce e salato: la pericolosità del trend lanciato su TikTok da Olivia Maher

Ancora una volta, TikTok fa il suo ingresso trionfale nelle case di chi invece di cucinare svuota il frigo qualsiasi cosa esso contenga. Questa volta l’attenzione è focalizzata sul fenomeno delle “#GirlDinner”, una tendenza culinaria che sta disgregando il concetto tradizionale di cena salutare. Si tratta di millennials e GenZ che dopo il lavoro non si impegnano nella preparazione di cene salutari, ma in modo caotico mangiano ai limiti della bulimia.

Il movimento delle #GirlDinner

Le #GirlDinner sono coloro che hanno dato vita ha una rivoluzione culinaria, partendo da una semplice idea: invece di preparare ricette e pasti salutari, perché non abbracciare la spontaneità e la creatività culinaria? Quelle delle #GirlDinner è un movimento di improvvisazione gastronomica, un’ode al caos e all’abbondanza culinaria, che è già diventata virale su TikTok. La #GirlDinner non è solo uno spettacolo su TikTok, ma un esempio di come la cucina possa essere liberatoria, creativa e unica. Olivia Maher è stata la pioniera nell’arte delle #GirlDinner, condividendo le sue audaci creazioni sul suo profilo TikTok. Nel suo video inaugurale, ha assemblato un assortimento culinario ispirato al nulla: vino rosso, uva, pane, formaggio e cetriolini. Il risultato? Una cena che celebra la libertà culinaria. Da quel momento, l’hashtag #GirlDinner è diventato un calderone di idee e suggerimenti per cene senza regole, condivise a velocità incredibile in tutto il mondo attraverso TikTok. Anguria accanto ai broccoli, Oreo affiancati da fette di salame e una lattina di Monster Energy come bevanda: il confine tra dolce e salato, frutta e verdura, è praticamente inesistente. La #GirlDinner è molto più di una moda passeggera su TikTok. È una rivoluzione culinaria che celebra l’individualità e l’audacia, invitando tutti noi a esplorare nuovi orizzonti gastronomici.

Il parere del Dietista Allurion Giuliano Ubezio

Giuliano Ubezio, mette in guardia contro l’entusiasmo sfrenato per questa tendenza. “Su TikTok, ciò che diventa virale non è sempre sinonimo di salute. I social media spesso dipingono una realtà distorta, e chi crea contenuti potrebbe non sempre considerare il messaggio che trasmette” spiega il Dottor Ubezio “Mentre eccedere occasionalmente in indulgenze culinarie può essere tollerabile, è cruciale farlo in modo equilibrato e consapevole. La #GirlDinner” conclude Ubezio “potrebbe sembrare una moda eccessiva, ma è essenziale ricordare l’importanza di una dieta sana e bilanciata.Tuttavia, come in tutte le tendenze, è fondamentale esercitare il buon senso e mantenere un equilibrio nella dieta. La spontaneità culinaria è affascinante, ma la salute dovrebbe sempre essere al centro delle nostre scelte alimentari.”