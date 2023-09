Emma Marrone svela la tracklist del nuovo album “Souvenir”

Emma Marrone svela la tracklist di ‘Souvenir’, il nuovo album in uscita il 13 ottobre: nove canzoni tra cui ‘Amore Cane’ (feat. Lazza)

Esce il 13 ottobre ‘Souvenir’, il nuovo e atteso album di Emma. Anticipato da ‘Mezzo Mondo’, certificato platino, il disco contiene 9 tracce, tra cui il singolo ‘Amore Cane’ (feat. Lazza) e la bonus track ‘Taxi sulla Luna’. L’album è già disponibile in pre-order.

LA TRACKLIST DI ‘SOUVENIR’

Iniziamo dalla Fine Amore Cane (feat. Lazza) Mezzo Mondo Intervallo Sentimentale Carne Viva Capelli Corti Indaco Taxi sulla Luna (bonus track)

SOUVENIR IN DA CLUB

Per riportare al centro l’autenticità delle emozioni e dei legami, Emma ha deciso di presentare al suo pubblico il nuovo disco con alcuni speciali appuntamenti nei club d’Italia: un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un ritorno alle origini in cui poter vivere e condividere in modo intenso tutti i colori e le emozioni di ‘Souvenir’. Così nasce ‘Souvenir in da club’, 18 appuntamenti in 8 città d’Italia, a partire dal 10 novembre. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e Clappit.

Ecco le tappe:

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

– VOX CLUB – (MODENA) 12 , 13 e 15 novembre – LARGO VENUE – ROMA

, e – LARGO VENUE – 22 e 23 novembre – HALL – PADOVA

e – HALL – 26 , 27 e 29 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

, e – MAGAZZINI GENERALI – 2 , 3 e 5 dicembre – CAP10100 – TORINO

, e – CAP10100 – 11 e 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

e – DUEL CLUB – (NAPOLI) 17 e 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

e – DEMODÈ – (BARI) 21 e 22 dicembre– VIPER – FIRENZE