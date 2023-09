Ryanair introduce la tassa per il check-in in aeroporto: è polemica

Ryanair annuncia una tassa per chi effettua il check-in in aeroporto: chi non lo effettuerà online entro 2 ore dalla partenza, dovrà pagare 55 euro per imbarcarsi

I prezzi dei voli continuano a salire e a peggiorare la situazione arriva anche un cambio nelle politiche di Ryanair sul check-in. La compagnia irlandese ha deciso di introdurre una tassa di 55 euro per chi non effettuerà il check in online due ore prima della partenza. Chi fosse impossibilitato o incontrasse difficoltà nell’impresa, non potrà più effettuarlo gratuitamente in aeroporto come sempre avvenuto.

La notizia ha generato una vera e propria ondata di sdegno su X. In tanti fanno notare come le condizioni al riguardo sul sito di Ryanair non siano affatto chiare. Alla faq sulla possibilità di effettuare il check-in gratuito in aeroporto la compagnia risponde di sì, per poi specificare che il servizio è a pagamento.