Luca Argentero si confessa da Giorgia Mondani: “Il tempo è la mia ossessione”

Luca Argentero confida a Giorgia Mondani in una puntata di “Un caffè con Giorgia”: “Il tempo è la mia nuova ossessione”

Luca Argentero, in libreria con il romanzo “Disdici tutti i miei impegni” ha rilasciato un’intervista a Lady Giorgia in cui parla dell’importanza del tempo, dei momenti più rappresentativi della sua vita, del suo amore per la moglie Cristina Marino e della sua associazione.

“Il tempo è diventato crescendo una piccola ossessione, forse vedendolo passare su di me, perché faccio un mestiere dove offro la mia immagine e i copioni che mi sottopongono cambiano insieme alla mia età. Passi da fare il figlio a fare il genitore, da fare lo studente a fare il professore. In più adesso il tempo lo vedo passare anche sui miei figli e ho l’impressione che trascorra ancora più in fretta. Sento l’urgenza di utilizzarlo nel modo giusto. Non sprecarlo è la mia nuova ossessione.” afferma Luca Argentero.

Sappiamo che Lady Giorgia è la maggior influencer esistente di orologi da collezione, nonché ambassador Chopard al 80Mostra del Cinema di Venezia, e Argentero non poteva avere referente migliore con cui condividere anche la sua nuova passione per gli orologi, come quella per il suo Gerald Charles del design inconfondibile e dal grande valore sentimentale.