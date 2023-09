SMA grave: risdiplam aumenta funzionalità motorie

SMA grave: a 4 anni risdiplam aumenta numero di pazienti pediatrici in grado di stare seduti, stare in piedi e camminare

Annunciati i nuovi dati a lungo termine su risdiplam provenienti dall’estensione in aperto dello studio registrativo FIREFISH. I dati rafforzano il profilo di efficacia e sicurezza nei bambini con atrofia muscolare spinale (SMA) di tipo 1. FIREFISH è uno studio in due parti condotto su bambini di età compresa tra 1 e 7 mesi al momento dell’arruolamento. Dopo quattro anni di trattamento con risdiplam, molti dei bambini, ora più grandi, hanno continuato a migliorare la propria capacità di stare seduti, stare in piedi e camminare senza supporto. Tutti i bambini trattati con risdiplam che erano in vita al momento dell’analisi primaria lo erano ancora al mese 48 (4 anni).

La maggior parte dei bambini ha inoltre mantenuto la capacità di alimentarsi per via orale e deglutire a 4 anni dall’inizio del trattamento. La funzione motoria è stata valutata tramite la Gross Motor Scale della terza edizione delle Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III) e l’Hammersmith Infant Neurological Examination 2 (HINE-2); nell’arco dei 4 anni di trattamento con risdiplam, le capacità sono state mantenute o sono migliorate. Senza trattamento, i bambini con SMA di tipo 1 non sono mai in grado di stare seduti senza supporto e la loro aspettativa di vita non supera i due anni. Questi dati sono stati presentati al Research & Clinical Care Meeting di Cure SMA, tenutosi il 28-30 giugno 2023.

Tra i bambini trattati con risdiplam (n = 58), 37 erano in grado di stare seduti senza supporto per almeno 5 secondi al mese 48, contro 35 al mese 24 (BSID-III). Inoltre, 36 bambini erano in grado di stare seduti senza supporto per almeno 30 secondi al mese 48, un numero in crescita rispetto a quello di 23 bambini registrato al mese 24. Tra il mese 24 e il mese 48, tre bambini hanno acquisito la capacità di stare in piedi da soli, mentre un bambino ha acquisito la capacità di camminare da solo.

“La via di somministrazione orale di risdiplam permette la distribuzione del medicinale in tutto l’organismo e il conseguente aumento sistemico della produzione della proteina SMN, la cui mancanza rappresenta la causa alla base della SMA”, ha dichiarato il Dott. Giovanni Baranello, UCL Great Ormond Street Institute of Child Health e Great Ormond Street Hospital, Londra, Regno Unito. “Ciò ha dimostrato di contribuire a generare un impatto significativo su funzioni importanti della vita quotidiana, tra cui le tappe fondamentali della funzione motoria, l’alimentazione e la deglutizione, che in questo studio a lungo termine sono state mantenute o sono migliorate, offrendo al contempo un profilo di sicurezza tollerabile”.

Risdiplam è la prima e unica piccola molecola che interviene sullo splicing del pre-mRNA diretta contro il gene SMN2 (survival motor neuron 2, fattore di sopravvivenza del motoneurone 2) per il trattamento della SMA, e può essere somministrato a domicilio in forma liquida per via orale o tramite sondino nasogastrico.

Nessun evento avverso correlato al trattamento (AE) ha comportato l’interruzione del trattamento o il ritiro dallo studio, e il tasso di AE si è ridotto del 71% tra il primo e il quarto periodo di 12 mesi. Gli AE più comuni sono stati piressia (62%), infezione delle alte vie respiratorie (62%) e polmonite (48%). Il tasso di ricoveri in ospedale è diminuito durante il periodo dello studio.