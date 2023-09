Gossip: Tiziano Ferro e Victor divorziano dopo 4 anni di matrimonio

Tiziano Ferro divorzia da Victor: “Da qualche tempo è iniziata una dolorosa separazione”. Il cantautore si confessa sui social e disdice tutti gli impegni legati al suo libro

Arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan, ma “da qualche tempo è iniziata una dolorosa separazione” tra Tiziano Ferro e Victor. Ad annunciarlo è lo stesso cantautore con una lettera pubblicata sui social.

L’ANNUNCIO DOPO 4 ANNI DI MATRIMONIO

“Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è iniziata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio”, spiega.

PRIORITÀ AI DUE FIGLI

L’artista di Latina e Victor Allen si erano detti sì nel 2019 a Los Angeles. Lo scorso anno, l’arrivo dei due figli, Andres e Margherita. E ora sono proprio loro la priorità di Ferro. “È un momento delicato– continua- in cui tutta la mia attenzione è concentrata alla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia”.

SALTANO I PROSSIMI IMPEGNI

Così l’interprete di “Sere nere” fa un altro annuncio come riferisce la Dire (www.dire.it): “Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da tutta una vita”. Il 3 ottobre arriva, infatti, il primo romanzo di Tiziano Ferro, “La felicità al principio”. L’artista avrebbe incontrato i fan nelle Mondadori di Roma il 3 ottobre, di Palermo il 9, di Bologna il 10 e di Milano il 16.

Si rammarica Tiziano: “Voi lo sapete: ho portato avanti un tour contro il parere dei medici. Non avrei cancellato quei concerti, non mi sarei privato della gioia di ritrovarvi dopo sei anni, di cantare e ballare insieme. Questa volta, però, è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso sono loro la mia priorità”.

E conclude: “Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta: mi affido al vostro buon cuore. Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e ridere, a parlare del mio libro, della mia vita…della nostra vita. Ci vedremo comunque, anche nella distanza”.

LA TRAMA DEL LIBRO

Di cosa parla il romanzo?

Il famoso cantante Angelo Galassi risulta ufficialmente deceduto in circostanze mai del tutto chiarite. La verità è che negli ultimi dieci anni Angelo Galassi ha semplicemente trovato più facile nascondersi tra i grattacieli di New York. Ha nascosto se stesso e i suoi non pochi problemi legati all’alcol, al cibo e a un’identità sessuale incerta. Tutto è filato più o meno liscio finché non si è visto recapitare da una vecchia fiamma di una notte una bambina di quattro anni identica a lui, tranne per un dettaglio: Sophia non parla. Un racconto che, pagina dopo pagina, svela l’universo di emozioni e pensieri che Tiziano Ferro ha condiviso fino ad oggi attraverso la sua musica e le sue canzoni.