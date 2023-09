Aria di San Daniele in tour per l’Italia: si parte da Roma

Aria di San Daniele, il tour itinerante che porta in tutta Italia il Prosciutto di San Daniele, prenderà il via il 18 settembre da Roma

Per il sesto anno Aria di San Daniele, il tour gastronomico itinerante che porta in giro per tutta Italia il Prosciutto di San Daniele DOP, è pronto a ripartire. La data di inizio è fissata per lunedì 18 settembre nella città di Roma, poi il tour percorrerà tutto lo Stivale attraverso ben trentacinque tappe distribuite in sette città.

Aria di San Daniele è un’occasione unica per conoscere le caratteristiche qualitative e organolettiche del prosciutto friulano. Con un ricco calendario di eventi, Aria di San Daniele prevederà una serie di appuntamenti in locali selezionati, come enoteche, osterie e ristoranti, durante i quali il Prosciutto di San Daniele sarà reso protagonista. In occasione di ogni serata verrà quindi offerta, ai clienti degli stessi locali, una degustazione di San Daniele DOP affettato al coltello o a macchina dai tagliatori del Consorzio. Il prosciutto sarà inoltre il protagonista di alcune delle ricette proposte dai diversi locali.

La prima tappa del tour si svolgerà a Roma dal 18 al 20 settembre e ancora nei giorni dal 26 al 28. Lunedì 18 settembre il Prosciutto di San Daniele sarà protagonista a ViVi – Le Serre di Via Decio Filipponi 1, martedì 19 a Städlin di Via Antonio Pacinotti 83, mentre mercoledì 20 a L’Angolo Divino di Via dei Balestrari 12-14. La tappa romana proseguirà martedì 26 settembre a Heco, nel quartiere EUR e precisamente in Viale dell’Arte 5, per spostarsi poi mercoledì 27 a The Apartment Bar di Via dei Marrucini 1, mentre l’evento conclusivo avrà luogo giovedì 28 nella sede di Trastevere di Heco in Via Portuense 47. Tutti gli appuntamenti nella capitale avranno inizio tra le ore 18.30 e le 19.00.

A ottobre il tour si sposterà a Napoli dall’8 all’11, a Catania dal 15 al 18 e a Bari nei giorni dal 23 al 26. Nel mese di novembre sarà il turno delle città di Milano, dal 5 al 7 e dal 12 al 14, e Torino dal 20 al 22 e dal 26 al 28. Brescia ospiterà l’ultima parte di Aria di San Daniele dal 3 al 6 dicembre.

Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe di Aria di San Daniele sono disponibili sul sito eventi.prosciuttosandaniele.it.