Dal pesce alle noci: da PURE i 6 cibi che fanno bene al cuore

Frutta, pesce, noci: ecco i sei cibi che fanno bene al cuore. Ce li dice PURE, il più ampio studio al mondo su alimentazione sana

Utilizzando i dati di uno studio su larga scala ancora in corso, i ricercatori hanno scoperto che una dieta carente di sei specifici alimenti salutari per il cuore aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, infarto e ictus.

Le precedenti ricerche su quali alimenti possono aumentare o ridurre il rischio di malattie cardiovascolari si erano concentrate principalmente sulle persone che vivono nei Paesi occidentali. Inoltre, i punteggi dietetici utilizzati dai ricercatori per identificare i legami tra dieta e salute del cuore includono principalmente una combinazione di alimenti sani per il cuore e alimenti ultraprocessati potenzialmente dannosi.

In un nuovo studio pubblicato il 6 luglio su European Heart Journal, i ricercatori del Population Research Health Institute (PHRI) hanno sviluppato un nuovo punteggio per una dieta sana – chiamato PURE Healthy Diet Score – utilizzando i dati dei partecipanti di tutto il mondo, compresi quelli dei Paesi a basso, medio e alto reddito.Inoltre, si è concentrato sugli alimenti noti come benefici per la salute cardiovascolare.

Secondo gli autori dello studio, l’apporto medio giornaliero o settimanale ottimale dei sei alimenti inclusi nel PURE Healthy Diet Score è il seguente:

da 2 a 3 porzioni di frutta al giorno

2 o 3 porzioni di verdura al giorno

1 porzione di noci al giorno

2 porzioni di latticini al giorno

3 o 4 porzioni di legumi alla settimana

2 o 3 porzioni di pesce alla settimana

Inoltre, una porzione al giorno di cereali integrali, carne rossa non lavorata o pollame sono possibili sostituti di alcuni degli alimenti elencati.

I dati provengono dal Prospective Urban and Rural Epidemiological (PURE) study , attualmente in corso, che coinvolge 147.642 persone di 21 Paesi.

“Gli alimenti a basso contenuto di grassi hanno conquistato il centro dell’attenzione del pubblico, dell’industria alimentare e dei politici, con etichette nutrizionali incentrate sulla riduzione dei grassi e dei grassi saturi”, ha dichiarato l’autore dello studio, Andrew Mente del Population Health Research Institute della McMaster University di Hamilton, in Canada. “I nostri risultati suggeriscono che la priorità dovrebbe essere l’aumento di alimenti protettivi come le noci (spesso evitate perché troppo dense di energia), il pesce e i latticini, piuttosto che limitare i latticini (soprattutto quelli integrali) a quantità molto basse. I nostri risultati mostrano che fino a due porzioni al giorno di latticini, soprattutto integrali, possono essere incluse in una dieta sana. Questo è in linea con la moderna scienza della nutrizione che dimostra che i latticini, in particolare quelli integrali, possono proteggere dall’ipertensione e dalla sindrome metabolica”.

Quando gli scienziati hanno applicato il PURE Healthy Diet Score a cinque studi indipendenti per misurare i risultati di salute – per un totale di 244.597 persone – hanno scoperto che le persone sane e quelle affette da malattie vascolari che hanno ottenuto un punteggio più alto consumando maggiori quantità di frutta, verdura, noci, legumi, pesce in quantità moderata e latticini integrali avevano un rischio minore di malattie cardiovascolari e mortalità.

I ricercatori hanno riscontrato che ciò è particolarmente vero nei Paesi a basso reddito, dove il consumo di questi alimenti è tipicamente basso.

Inoltre, il team ha riscontrato associazioni simili quando ha incluso quantità moderate di carne non lavorata e cereali integrali. In particolare, le persone con un punteggio PURE Healthy Diet superiore del 20% presentavano un rischio di eventi cardiovascolari maggiori inferiore del 6% e un rischio di morte inferiore dell’8%.

Gli autori dello studio suggeriscono che, in tutto il mondo, la chiave per una dieta sana è probabilmente quella che include diversi alimenti naturali con moderazione, piuttosto che limitare l’assunzione a un piccolo numero di categorie di alimenti.

“Questi risultati suggeriscono che un livello inadeguato di consumo di alimenti sani chiave è un problema maggiore rispetto al consumo eccessivo di alcuni nutrienti o alimenti (come i grassi saturi o i latticini e le carni integrali, tutti consumati in quantità inferiori con un punteggio dietetico più basso) per la mortalità e il rischio [di malattie cardiovascolari] in tutto il mondo”, hanno scritto gli autori dello studio.

“Su questa base, data la bassa assunzione di grassi e soprattutto di grassi saturi (cioè i latticini integrali) tra le persone con il punteggio dietetico più basso […], le attuali indicazioni dietetiche mirate che limitano il consumo di grassi saturi e latticini in molte popolazioni del mondo potrebbero non essere giustificate”, aggiungono. Inoltre, gli autori affermano che il consumo moderato di carne rossa non lavorata potrebbe non avere un impatto negativo sulla salute del cuore come si pensava un tempo.

Tra i limiti dello studio c’è l’autodichiarazione dei partecipanti su ciò che mangiavano, che potrebbe aver influenzato i risultati. Inoltre, i ricercatori non hanno esaminato gli effetti sulla salute dei singoli tipi di frutta e verdura. Tuttavia, poiché lo studio ha incluso quasi 245.000 persone provenienti da 80 Paesi con diversi livelli economici, gli autori suggeriscono che questi risultati possono essere applicati alla maggior parte delle persone in tutto il mondo e che gli individui possono adattare le raccomandazioni dietetiche in base agli alimenti disponibili e alle preferenze culturali. Per esempio, gli scienziati affermano che i vegetariani possono raggiungere un punteggio dietetico adeguato consumando molta frutta, verdura, noci, legumi, cereali integrali e latticini. Inoltre, i non vegetariani possono raggiungere lo stesso punteggio consumando molta frutta, verdura e legumi insieme a latticini o pesce o a quantità moderate di carne rossa o pollame”.

Come è stato condotto lo studio

Lo studio PURE ha esaminato le relazioni tra un nuovo punteggio dietetico e i risultati di salute in una popolazione globale. È stato creato un punteggio per una dieta sana basato su sei alimenti che sono stati collegati alla longevità. La dieta PURE comprendeva 2-3 porzioni di frutta al giorno, 2-3 porzioni di verdura al giorno, 3-4 porzioni di legumi alla settimana, 7 porzioni di noci alla settimana, 2-3 porzioni di pesce alla settimana e 14 porzioni di prodotti lattiero-caseari (principalmente grassi interi, ma senza burro o panna montata) alla settimana. È stato assegnato un punteggio di 1 (sano) per l’assunzione superiore alla mediana del gruppo e un punteggio di 0 (non sano) per l’assunzione pari o inferiore alla mediana, per un totale da 0 a 6.

Mente ha spiegato che: “I partecipanti che si collocavano nel 50% superiore della popolazione – un livello raggiungibile – per ciascuno dei sei componenti alimentari hanno raggiunto il punteggio massimo di sei”.

L’associazione del punteggio con la mortalità, l’infarto del miocardio, l’ictus e la CVD totale (compresa la CVD fatale e l’infarto del miocardio non fatale, l’ictus e l’insufficienza cardiaca) è stata verificata nello studio PURE, che ha incluso 147.642 persone della popolazione generale in 21 Paesi. Le analisi sono state aggiustate per i fattori che potrebbero influenzare le relazioni, come età, sesso, rapporto vita/fianchi, livello di istruzione, reddito, ubicazione urbana o rurale, attività fisica, stato di fumatore, diabete, uso di statine o farmaci per l’ipertensione e assunzione totale di energia.

Il punteggio medio della dieta era di 2,95. Durante un follow-up mediano di 9,3 anni, si sono verificati 15.707 decessi e 40.764 eventi cardiovascolari. Rispetto alla dieta meno sana (punteggio pari o inferiore a 1), la dieta più sana (punteggio pari o superiore a 5) è stata associata a un rischio di morte inferiore del 30%, a una probabilità inferiore del 18% di CVD, a un rischio inferiore del 14% di infarto miocardico e a un rischio inferiore del 19% di ictus. Le associazioni tra il punteggio della dieta sana e gli esiti sono state confermate in cinque studi indipendenti che hanno incluso un totale di 96.955 pazienti con CVD in 70 Paesi.

Mente ha dichiarato: “Questo è stato di gran lunga lo studio più diversificato al mondo su alimentazione ed esiti di salute e l’unico con una rappresentanza sufficiente di Paesi ad alto, medio e basso reddito. Il legame tra la dieta PURE e i risultati di salute è stato riscontrato in persone generalmente sane, in pazienti con CVD, in pazienti con diabete e in tutte le economie”.

“Le associazioni sono risultate più forti nelle aree con la dieta di qualità più scadente, tra cui l’Asia meridionale, la Cina e l’Africa, dove l’apporto calorico era basso e dominato dai carboidrati raffinati. Ciò suggerisce che gran parte dei decessi e delle malattie cardiovascolari negli adulti di tutto il mondo possono essere dovuti alla denutrizione, cioè a un basso apporto di energia e di alimenti protettivi, piuttosto che a una sovralimentazione. Questo mette in discussione le attuali convinzioni”, ha dichiarato il professor Salim Yusuf, autore senior e ricercatore principale di PURE.

In un editoriale di accompagnamento, Dariush Mozaffarian della Friedman School of Nutrition Science and Policy della Tufts University di Boston ha dichiarato: “I nuovi risultati di PURE, in combinazione con i rapporti precedenti, invitano a rivalutare le linee guida che raccomandano di evitare i prodotti lattiero-caseari integrali. Ricerche come quella di Mente e colleghi ci ricordano il continuo e devastante aumento delle malattie croniche legate all’alimentazione a livello globale e il potere degli alimenti protettivi di contribuire ad affrontare questi oneri. È tempo che le linee guida nutrizionali nazionali, le innovazioni del settore privato, le politiche fiscali e gli incentivi agricoli del governo, le politiche di approvvigionamento alimentare, l’etichettatura e altre priorità normative e gli interventi sanitari basati sugli alimenti si mettano al passo con la scienza. Milioni di vite dipendono da questo”.

Bibliografia

Mente A, Dehghan M, Rangarajan S, et al. Diet, cardiovascular disease, and mortality in 80 countries. Eur Heart J. 2023. doi:10.1093/eurheartj/ehad269. leggi