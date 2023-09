Liam Payne in vacanza in Italia ricoverato d’urgenza per problemi di salute

Liam Payne ricoverato d’urgenza in un ospedale in Italia per problemi di salute. Il cantante ex One Direction era in vacanza sul lago di Como con la fidanzata

Liam Payne sarebbe stato ricoverato d’urgenza in un ospedale in Italia. L’ex One Direction aveva scelto il lago di Como per celebrare il suo primo anniversario con l’influencer Kate Cassidy. Una vacanza che, secondo quanto riportato dal The Sun, sarebbe stata bruscamente interrotta a causa di problemi di salute del cantante. Poche settimane fa, aveva annunciato ai fan di essere stato in ospedale per una grave infezione ai reni, costringendolo a cancellare il suo tour in Sud America.

I PROBLEMI DI SALUTE DI LIAM PAYNE

Oltre ad aver avuto complicazioni ai reni quando era bambino, Liam Payne ha dovuto affrontare altri problemi di salute. All’inizio del 2023 ha rivelato di essere rimasto sobrio per quasi sei mesi dopo aver avuto pesanti problemi con l’alcol nel periodo degli One Direction. Quest’anno era pronto a tornare sul palco, ma è stato costretto a rinviare un tour in Sud America per un’infezione ai reni. “Gli ordini dei medici sono che ora ho bisogno di riposare e recuperare”, aveva spiegato come riferisce la Dire (www.dire.it).