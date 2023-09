Medi-Market apre un nuovo negozio ad Assago Milanofiori

Continua l’espansione di Medi-Market nel Nord Italia: apre un punto vendita nel Centro Commerciale “Milanofiori” di Assago (MI)

Medi-Market (https://medi-market.it/), gruppo di farmacie e parafarmacie proveniente dal Belgio e presente nel Centro e Nord Italia con più di 21 punti vendita – ha aperto il 22esimo store in Italia, all’interno del Centro Commerciale di Assago “Milanofiori.

Il nuovo store, di circa 200 mq conferma il trend positivo da parte degli italiani – e in questo caso dei milanesi – negli acquisti di prodotti parafarmaceutici, che Medi-Market tratta e consiglia insieme ad articoli farmaceutici, di cura e bellezza, di medicina naturale e altri dedicati a mamma e bimbo oltre che complementi alimentari.

Medi-Market: un’azienda sempre alla ricerca di personale (per Assago e per gli altri punti vendita italiani del Gruppo)

Medi-Market ricerca sempre personale specializzato, tra farmacisti, addetti alla vendita ed esperti di cosmesi, beauty, nutrizione ed erboristeria. Requisiti fondamentali sono la laurea in Farmacia o CTF, l’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti e la disponibilità a inserimenti formativi per aspiranti farmacisti e addetti vendita per cui è richiesta la passione per il cliente e per il prodotto.

Le figure inserite all’interno dei punti vendita faranno parte di un programma di formazione continua, introdotto dall’azienda, al fine di offrire un servizio di consulenza personalizzato per i clienti.

Per visionare le posizioni aperte in questo nuovo punto vendita e in tutta Italia:

https://www.linkedin.com/company/medi-market-italia/jobs/