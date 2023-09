Sta per arrivare la nuova stagione di Amici, il talent di Maria De Filippi

Amici 23, il talent di Maria De Filippi, quest’anno partirà con un po’ di ritardo rispetto alle passate edizioni. La prima puntata in Tv il 24 settembre

Da Pomeriggio 5 a Uomini e Donne, la nuova stagione pomeridiana di Canale 5 è ripresa dopo la pausa estiva. Manca dal palinsesto, tuttavia, uno degli appuntamenti più attesi: quello di Amici 23. Il talent di Maria De Filippi quest’anno partirà con un po’ di ritardo rispetto alle passate edizioni. La prima puntata, infatti, andrà in onda il 24 settembre. Da lunedì 25, invece, tornerà la fascia pomeridiana delle 16.00. Ecco le novità finora annunciate e i rumors.

AMICI 23, TUTTE LE NOVITÀ

Le novità più importanti riguardano i professori. Ancora un cambiamento quest’anno in cattedra. Arisa, infatti non ci sarà. Al suo posto tornerà Anna Pettinelli. Confermati Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi come prof di canto e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo come prof di ballo.

Per quanto riguarda gli ospiti della prima puntata, secondo i rumors saranno in studio Alessia Marcuzzi, Can Yaman e Alessandro Pieraccioni.

Come accaduto lo scorso anno con Mattia Zenzola, un banco potrebbe già essere occupato da Mezkal, il cantante che Rudy Zerbi aveva mandato a casa nella scorsa edizione promettendogli un banco al riavvio del programma.