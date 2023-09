Su Canale 5 torna Uomini e Donne: ecco chi sono i nuovi tronisti

La 28esima edizione di Uomini e Donne con Maria De Filippi parte su Canale 5 con tre tronisti: Manuela, Cristian e Brando, in cerca dell’amore e dell’anima gemella

Al via da oggi, 11 settembre, la nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, torna con consueta striscia pomeridiana, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45 circa. La 28esima edizione parte con tre tronisti, Manuela, Cristian e Brando, in cerca dell’amore e dell’anima gemella. Per quanto riguarda la versione ‘Over’ del trono, nuovi protagonisti, ma anche vecchie glorie, si conosceranno e si confronteranno con l’obiettivo di fare nuove amicizie e incontrare nuovi amori. In studio tornano Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE

Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, nella prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne andrà in oda la prima parte della registrazione del 24 agosto. In studio ci sarà Filippo Bisciglia “per due confronti con le coppie di Temptation Island. Ci sono stati sia Perla con Igor e Mirko con Greta, sia Francesca Sorrentino e Manuel Maura“. Per quanto riguarda Francesca, tra le più amate dal pubblico, Maria non ha escluso la possibilità di vederla un giorno sul trono, sebbene al momento ancora “non la vede pronta, sentimentalmente parlando”.

Nel corso della puntata saranno introdotti i tre nuovi tronisti, Brando, Cristian e Manuela.

I NUOVI TRONISTI DI UOMINI E DONNE

Manuela Carriero ha 34 anni ed è nata a Brindisi. Nel 2021 partecipò a Temptation Island con il suo compagno di allora Stefano Sirena, che lasciò per il tentatore Luciano Punzo. Oggi, spiega la Dire (www.dire.it), Manuela è single ed è pronta a trovare un nuovo amore.

Brando ha 23 anni e viene da Treviso. Come spiega nel suo video di presentazione, nella vita ha fatto di tutto, “dal cameriere all’aiuto cuoco, al maestro di scii al calciatore”. Dopo un periodo in cui si è “chiuso nei silenzi anziché esternare i miei sentimenti”, ha deciso di “scrivere un nuovo capitolo della mia vita”.

Cristian Forti ha 22 anni ed è di Roma. E’ al terzo anno di Fisioterapia e oltre allo studio “consegno le pizze per guadagnarmi da vivere, togliermi qualche sfizio”. Figlio di genitori separati, vive con la mamma, “la persona più importante della mia vita”. Spera di trovare a Uomini e Donne “una persona che sia disposta a capirmi, disposta a fare follie per me come le ho fatte io in amore”.