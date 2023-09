Fiorello pensa a un nuovo varietà in prima serata

Fiorello pronto a tornare in Tv: “Sto pensando a un nuovo varietà in prima serata, ma con tempi diversi dai soliti”

L’affetto del pubblico per Fiorello è innegabile. Lo testimoniano gli ascolti di TechetecheShow che venerdì scorso ha dedicato la serata allo showman, raggiungendo il 20,8% di share con 3 milioni e 145 mila spettatori. Rivederlo in tv, anche oltre Viva Rai 2! sarebbe un sogno per molti.

E ora, spiega la Dire (www.dire.it), è lo stesso Fiorello a riaccendere le speranze. “Sto pensando a un nuovo varietà in prima serata, ma con tempi diversi dai soliti– ha detto in un’intervista rilasciata al giornalista Aldo Grasso al Festival della Comunicazione di Camogli- non di sabato e della durata di massimo un’ora e venti“.

Il comico siciliano, poi, tocca l’argomento Festival di Sanremo e conferma: “Io ci sarò per una sera soltanto“. Fiorello commenta anche le foto pubblicate da Amadeus in coppia con Gerry Scotti: “Sarei contentissimo di vedere insieme Scotti e Amadeus. Per Gerry sarebbe un grandissimo riconoscimento”. E spiega anche il perché: “Veniamo da radio Dj tutti e tre. Gerry in verità l’ho incontrato sulle scale della redazione, io entravo e lui usciva per andare a Mediaset”.

Fiorello, intanto, tornerà su Rai2 dal 6 novembre con Viva Rai 2!, per la prima volta nella nuova sede del Foro Italico.