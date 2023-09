Amadeus con Gerry Scotti: prove per Sanremo 2024?

Amadeus ‘beccato’ con Gerry Scotti: sui social in molti hanno accostato i due conduttori al Festival di Sanremo 2024

Amadeus pubblica una foto in compagnia di Gerry Scotti e il web impazzisce. “Beccati…colazione in compagnia di Gerry Scotti”, scrive il conduttore su Instagram e piovono una marea di ‘cuoricini’ e commenti, tra cui anche uno dello stesso Scotti che scrive: “E adesso chi lo dice a Giovanna?“.

I preparativi per Sanremo 2024 sono in corso da tempo e non sono mancati i rumors, soprattutto per quanto riguarda l’argomento direzione artistica e conduzione. E con la pubblicazione delle foto ‘incriminate’ non tardano ad arrivare le numerose reazioni che gradirebbero, e non poco’ la partecipazione di Gerry Scotti a Sanremo 2024 come co-conduttore a fianco di Amadeus che ha già dichiarato più volte che questo sarà il suo ultimo Festival.

“Il palco dell’Ariston attende una coppia super come questa“, “Quindi ci state dicendo che lo Zio Gerry viene a Sanremo?”, “Se Gerry conduce Sanremo ditelo subito che compro i biglietti oraaaaaaaa”, sono solo alcuni dei migliaia di commenti che sono sotto al post di Amadeus.