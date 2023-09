Colite ulcerosa: speranze dalla cura sperimentale MORF-057

Un trattamento sperimentale per la colite ulcerosa moderata-severa, MORF-057, ha avuto successo nello studio di fase 2a EMERALD-1

Un trattamento sperimentale per la colite ulcerosa (UC) moderata-severa, MORF-057, ha avuto successo nello studio di fase 2a EMERALD-1. Si tratta di un inibitore orale selettivo dell’integrina α4β7.

Le azioni di Morphic Therapeutic sono aumentate fino al 38% martedì dopo che la società ha annunciato i risultati.

La coorte principale di EMERALD-1 comprendeva 35 adulti con UC da moderata a grave che sono stati trattati con MORF-057 due volte al giorno e testati sulla variazione dell’indice istopatologico di Robarts (RHI) come obiettivo principale.

Le misure pre-specificate secondarie e aggiuntive nello studio includono il cambiamento nel punteggio clinico Mayo modificato (mMCS), nonché misure farmacodinamiche chiave come l’occupazione del recettore α4β7.

Prima della lettura, gli analisti di BMO Capital Markets hanno suggerito che uno scenario “homerun” per Morphic sarebbe un cambiamento dell’indice RHI superiore a 7 punti a 12 settimane, che corrisponderebbe all’efficacia della terapia iniettabile di vedolizumab, un altro anti-integrina α4β7.

Takeda ha recentemente aggiornato le sue previsioni di picco di vendita per vedolizumab tra i 7,5 e i 9 miliardi di dollari, mentre BMO Capital Markets fissa l’opportunità di MORF-057 in UC a 3,1 miliardi di dollari.

“In EMERALD-1, i pazienti con colite ulcerosa da moderata a grave che hanno ricevuto MORF-057 hanno sperimentato una riduzione statisticamente significativa del punteggio RHI e un tasso di remissione clinica del 25,7% misurato dall’mMCS. Inoltre, MORF-057 è stato generalmente ben tollerato in EMERALD-1 senza che sia stato osservato alcun segnale di sicurezza. Siamo incoraggiati da questi risultati positivi ed entusiasti di continuare ad arruolare lo studio di fase 2b EMERALD-2 in corso”, ha commentato Praveen Tipirneni, MD, amministratore delegato di Morphic Therapeutic.

“Non potrei essere più grato a questi pazienti e ricercatori e orgoglioso del nostro team per aver portato MORF-057 molto più vicino al nostro obiettivo di fornire un’opzione terapeutica sicura ed efficace per i pazienti affetti da IBD, sotto forma di pillola”.

“Ci sono tre attributi desiderati in un trattamento IBD: profilo di sicurezza favorevole, efficacia clinica significativa e via di somministrazione orale. I trattamenti IBD attualmente approvati raggiungono al massimo due di queste qualità e costringono i pazienti a scendere a compromessi; abbiamo bisogno di una nuova opzione per il trattamento dei pazienti affetti da IBD che combini un alto tasso di remissione clinica con un profilo di sicurezza favorevole nella formulazione orale”, ha commentato Bruce Sands, Professor of Medicine presso la Icahn School of Medicina presso il Mount Sinai e Capo della Divisione di Gastroenterologia del Dr. Henry D. Janowitz presso il Mount Sinai Health System.

Risultati dello studio EMERALD-1 su MORF-057 nella colite ulcerosa

La coorte principale dello studio EMERALD-1 in aperto, a braccio singolo di fase 2a di MORF-057 ha arruolato 35 pazienti con UC da moderata a grave. Nello studio, MORF-057 ha raggiunto l’endpoint primario, dimostrando una riduzione statisticamente significativa del punteggio RHI di 6,4 punti (p=0,002) dal basale alla settimana 12. Nell’endpoint secondario prespecificato, variazione del punteggio composito Mayo modificato, i pazienti avevano una riduzione di 2,3 punti rispetto al basale.

Nello studio, i pazienti trattati con MORF-057 hanno sperimentato un tasso di remissione del 25,7% secondo mMCS. MORF-057 è stato generalmente ben tollerato alla dose di 100 mg BID (due volte al giorno) senza eventi avversi gravi (SAE) e nessun segnale di sicurezza. Gli eventi avversi più comuni sono stati l’esacerbazione della colite ulcerosa e l’anemia.

Gli analisti di Wells Fargo hanno affermato che i risultati di EMERALD-1 sembrano “solidi” e che MORF-057 ha colpito il loro scenario rialzista. “Incredibilmente, il 23% ha raggiunto la remissione dell’histo – RHI ≤3 – mentre la direzione ha affermato che tutti i pazienti erano in realtà ≤2. Questo è un endpoint difficile e un limite elevato, in particolare quando gli RHI di base erano 23”, hanno commentato gli analisti. “Tutti questi punti dati raccontano la stessa storia dell’attività del farmaco nella UC con l’avvertenza che non c’era placebo”, hanno osservato.

Nel frattempo, lo studio di fase IIb EMERALD-2 includerà 280 pazienti con UC da moderata a grave e valuterà MORF-057 a tre dosi rispetto al placebo per 12 settimane. L’endpoint primario è il tasso di remissione clinica misurato da mMCS a 12 settimane, con una lettura prevista per la prima metà del 2025. Gli analisti di BMO hanno suggerito che questi risultati potrebbero aiutare a “convalidare l’esclusiva piattaforma aziendale sull’ integrina”.

MORF-057

Morphic sta sviluppando MORF-057 come inibitore orale selettivo di piccole molecole dell’integrina α4β7 per pazienti con malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD). α4β7 è stato validato clinicamente come bersaglio per il trattamento dell’IBD dal successo dell’anticorpo terapeutico iniettabile approvato vedolizumab. MORF-057, come vedolizumab, è progettato per bloccare le interazioni tra α4β7 sulla superficie dei linfociti e il ligando delle cellule endoteliali della mucosa MAdCAM-1, riducendo sostanzialmente la migrazione dei linfociti dal flusso sanguigno ai tessuti della mucosa intestinale ed evitando l’infiammazione associata all’IBD.

Studio EMERALD-1

EMERALD-1 (MORF-057-201) è uno studio di fase 2a multicentrico in aperto progettato per valutare l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di MORF-057 negli adulti con colite ulcerosa da moderata a grave. I 35 pazienti arruolati nella coorte principale dello studio EMERALD-1 sono stati trattati con 100 mg BID (due volte al giorno) presso siti negli Stati Uniti e in Polonia. L’endpoint primario dello studio era la modifica dell’indice istopatologico di Robarts (RHI), uno strumento convalidato che misura l’attività della malattia istologica nella colite ulcerosa a 12 settimane rispetto al basale. I pazienti continueranno per ulteriori 40 settimane di terapia di mantenimento seguite da una valutazione di 52 settimane. Le misure pre-specificate secondarie e aggiuntive nello studio EMERALD-1 includono il cambiamento del punteggio clinico Mayo modificato, la sicurezza, i parametri farmacocinetici e le misure farmacodinamiche chiave tra cui l’occupazione del recettore α4β7 e il traffico di sottogruppi di linfociti.

Studio EMERALD-2

EMERALD-2 (MORF-057-202) è uno studio globale di fase 2b randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo su MORF-057 che sta attualmente arruolando pazienti con colite ulcerosa da moderata a grave. L’endpoint primario di EMERALD-2 è il tasso di remissione clinica misurato dal Modified Mayo Clinic Score (mMCS) a 12 settimane. EMERALD-2 misurerà anche diversi endpoint secondari ed esplorativi basati su mMCS, nonché misure istologiche, farmacocinetiche e farmacodinamiche e parametri di sicurezza. I pazienti nello studio EMERALD-2 saranno randomizzati per ricevere 200 mg BID MORF-057, 100 mg BID MORF-057, una dose QD (una volta al giorno) di MORF-057 o una dose placebo. Dopo la fase di induzione di 12 settimane, tutti i pazienti riceveranno MORF-057 per 40 settimane di dosaggio di mantenimento.