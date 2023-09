Olivicoltura: in Puglia torna l’evento “Olivo in campo”

Andria ospita l’11 e 12 ottobre “Olivo in campo”, la nuova e unica manifestazione on the field interamente dedicata all’oliveto e alla produzione dell’olio extravergine di oliva

Punta a rilanciare la produttività e la redditività dell’olivicoltura made in Italy “Olivo in campo”, la nuova e unica manifestazione on the field interamente dedicata all’oliveto e alla produzione dell’olio extravergine di oliva, che debutterà sotto la regia di Edizioni L’Informatore Agrario i prossimi 11-12 ottobre ad Andria (BT), presso l’Azienda Agricola di Pietro. Sotto la lente, le soluzioni e le acquisizioni tecnico-scientifiche che possono contribuire alla sostenibilità economica di questa coltura cruciale l’economia rurale del Centro e del Sud del Paese.

“Si tratta di un’iniziativa che si inserisce in un progetto editoriale più ampio a sostegno di un comparto che – spiega Antonio Boschetti, direttore della casa editrice specializzata –, negli ultimi decenni ha subito un vero e proprio crollo, ai danni dell’economia di intere aree del Paese particolarmente vocate alla coltivazione dell’olivo. In una congiuntura attuale su cui pesano gli effetti combinati del calo delle produzioni a livello internazionale, con la drastica riduzione degli stock e l’aumento dei prezzi, riteniamo importante puntare sul progresso dell’olivicoltura italiana attraverso una serie di attività di divulgazione tecnico scientifica volta alla professionalizzazione degli addetti ai lavori lungo tutta la filiera”, ha concluso. Il vertiginoso aumento dei prezzi dell’olio extravergine tricolore, che in Puglia a giugno ha sfiorato i 7 euro/kg (6,85 euro/kg la media dei listini per l’Italia sempre nelle prime settimane di giugno, contro 5,70 euro/kg di novembre 2022 – dati Ismea), obbliga a ripianificare le strategie commerciali e di comunicazione per spiegare ai consumatori il valore dell’olio evo made in Italy.

Sul fronte del programma, a “Olivo in Campo” i visitatori potranno vedere in azione le macchine per la raccolta, per la gestione della chioma, del sotto-chioma e del suolo, ma anche i robot attualmente disponibili sul mercato e le soluzioni per l’automazione e l’agricoltura di precisione. Negli stand dell’esposizione statica invece saranno presenti le soluzioni per la nutrizione e la difesa sostenibile dell’olivo. Durante la due-giorni saranno organizzati tour guidati da esperti delle testate professionali della casa editrice, L’Informatore Agrario e MAD – Macchine Agricole Domani e workshop sui temi caldi per il comparto: “mercato e nuova pac” (11/10, ore 18), “scelta varietale: l’impianto dell’oliveto” (12/10, ore 9:30), “Cambiamento climatico e difesa dell’olivo” e “Le più recenti tecnologie e conoscenze per produrre oli di qualità” (entrambi il 12/10 alle 17).

L’azione divulgativa e formativa proseguirà dopo le giornate in campo attraverso la pubblicazione di articoli e reportage, corsi di formazione, podcast, video e newsletter.